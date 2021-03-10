NBA／2021 NBA名人堂決選名單出爐 真理和龍王皆入圍
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-10 09:56:21
NBA奈史密斯籃球名人堂今(10)日公佈了2021年名人堂最終候選名單，塞爾提克「真理」Paul Pierce以及「龍王」Chris Bosh都順利入圍，另外「指環王」Bill Russell則是以教練身分首次進入決選。
這份榜單中，這次有9人首次入選，包括前國王主帥Rick Adelman、Bosh、湖人防守悍將Michael Cooper、Pierce、Russell、維拉紐瓦大學名帥Jay Wright、7屆WNBA名將Yolanda Griffith、3次WNBA年度MVP得主Lauren Jackson、WNBA年度最佳教練得主Marianne Stanley。而再次入選決選名單的人選包括：美國高中教練Leta Andrews，5屆NBA全明星Tim Hardaway，美國大學明星球員Marques Johnson，四屆NBA年度最佳防守球員Ben Wallace和五屆NBA Chris Webber。其些人中，最受矚目的可能就是Bosh和Pierce了，前者是熱火在2012-13年奪冠的成員，他在2006-2016年間都入選明星賽生涯場均19.2分、8.5個籃板，並在2008年的的跟隨美國隊一起拿下了奧運金牌。而Pierce則曾入選10屆NBA全明星隊，並幫助波士頓塞爾提克隊獲得了2008年的NBA總冠軍，該年他還拿下了總冠軍賽最有價值球員。在NBA效力了19個賽季之後，Pierce的生涯得到26397分，在史上排名第19。至於，傳奇教頭Adelman則是被看好能在此次順利入選，他在NBA執教了30幾年，生涯取得1042勝749敗的戰績(勝率5成82)的總主教練記錄。他的球隊在他執教的23個賽季中，有16年闖進季後賽，其中他帶領拓荒者在1990年和1992年兩度闖進總冠軍賽。他的勝場數在NBA教練中排名第9，包括2個60勝的賽季和11個50勝的賽季。