施工船隻劃傷藻礁 海委會：意外事件與工程設計無關
記者吳承翰／台北報導
2021-03-10 09:57:04
保護藻礁公投連署突破58萬，民進黨立委羅美玲今（10）日委員會質詢時，認為行政團隊沒有善盡溝通的責任，不少民眾簽了連署，卻還是搞不懂公投的意涵，海洋委員會主委李仲威表示，2017年10月三接案通過環評時，主管機關已經對工程做出13項承諾，如果這些承諾都落實，對環境的衝擊會降到最低。
而去年5月、10月間，曾發生施工船隻擱淺、刮傷藻礁，李仲威表示船隻故障，導致船錨漂流去刮到藻礁屬於意外事故，跟天然氣接收站的工程設計無關。羅美玲追問，三接23公頃的土地，是在既有的觀塘工業區上，還是在工業區外，海洋保育署署長黃向文表示，23公頃大部分的土地都是在過去劃定的區域內。黃向文補充，目前三接工程對藻礁都沒有新的開發、變動。羅美玲問，桃園市長鄭文燦曾經委託中央大學，針對藻礁保育做研究，但根據中央大學的報告，大潭海岸並沒有劃設為自然保護區的必要？黃向文答道，當初中央大學做海域相關規劃，有劃定野生動物保護區，但大潭海岸，還沒有達到自然地景或保護區的程度。聽完官員的回答後，羅美玲認為，政府其實做了很多保育工作，像是桃園市政府這六年來已投入8億元在海洋保育上，但都沒有向民眾傳達，李仲威表示，後續會加強說明，讓國人更了解狀況。