日本311大地震浩劫10年　至今餘震不斷

（中央社東京10日綜合外電報導）日本311大地震即將屆滿10週年，這起日本地震觀測史上最大地震所引發的海嘯，不僅摧毀民眾家園，也帶走許多寶貴生命。回顧過去10年，311餘震至今未曾中斷。
311大地震（日本稱東日本大震災）發生在2011年3月11日下午2時46分（台灣時間下午1時46分），是規模高達9.0的海溝型地震，日本有8縣出現震度6弱以上搖晃。日本經濟新聞報導，從震央釋放出的能量相當於阪神大地震的1400倍，是日本地震觀測史上最大的地震。最大震度7級出現在宮城縣栗原市；福島縣、櫪木縣及茨城縣，出現震度6強；岩手縣、群馬縣、埼玉縣及千葉縣，震度也有6弱；就連東京都市中心，都出現震度5強的強烈搖晃。●海嘯重創災區 多數民眾死傷311大地震除了帶來強烈搖晃造成部分建物或道路受損、人員死傷，但最可怕的是震後約30分鐘後襲來的海嘯。地震發生的2分鐘後，相關單位就在岩手縣釜石市外海觀測到第一波海嘯，且在約30分鐘後，大海嘯就向各沿岸地區襲來。許多地方海嘯高度超過10公尺，甚至在岩手縣宮古市出現的海嘯，高度超過海拔40公尺。地震後海嘯持續不斷，日本氣象廳一直到2011年3月13日晚間6時前，才解除所有關於海嘯的警報及注意報，而這時距離地震發生已經2天。311大地震引發的海嘯，甚至出現在美國西岸及南美洲智利等地沿海地區。根據海嘯重災區的受災前後空拍圖，海嘯侵襲後的地區可說是面目全非，大多數建築物被大水沖毀，沿岸地區民眾死傷慘重。位於宮城縣名取市的仙台機場，距離海邊約一公里，結果機場腹地全數泡水，當時約1700人受困航廈內；岩手縣陸前高田市逾1700人死於海嘯，是岩手縣最嚴重的災區，位於海岸旁的風景名勝「高田松原」，種植了約7萬棵松樹，結果在海嘯後只剩下一棵。根據日本政府復興廳統計，到2020年3月1日止，包括與地震相關的死者共1萬9729人，另有2559人依舊下落不明，死因大多是海嘯溺死，僅有不到千人在地震被壓死或引發火災燒死；災損部分至少造成12萬1996棟民宅損壞。東北地方重災區在地震當天下起雪來，在水電等生命線停擺的情況下，許多災民前往體育館等地避難相互打氣。根據推估，地震發生沒多久的日本避難人數約47萬人；到2020年4月雖有明顯減少，但仍有約4萬人過著避難生活。●311大地震及海嘯重創經濟日本政府試算，地震帶來的直接受災金額高達16兆日圓到25兆日圓，金額之大相當於重災區岩手縣、宮城縣及福島縣3縣的生產總值；阪神大地震時，災損金額約兵庫縣縣內生產總值的一半，兩相對照，不難看出311大地震的恐怖。世界銀行推估，從自然災害造成的經濟損失來看，311大地震災損是史上最多。311大地震後引發的海嘯，也帶來了災情慘重的福島第一核電廠核子事故。福島核電廠在地震後約一小時遭受海嘯侵襲，廠內1號機到5號機的核子反應爐全數喪失電力，造成反應爐無法冷卻，在1號機到3號機都發生爐心熔毀，造成大量輻射外洩。福島核子事故嚴重程度，在國際核事件分級表屬於最嚴重的7特大事故，跟1986年發生於前蘇聯烏克蘭的車諾比核電廠事故並列；福島第一核電廠所在的福島縣，當時有16萬人因為核子事故被迫離家避難。核子事故發生後，東京電力公司轄內最多時有約405萬個家戶停電，鐵道也因為停電發生大範圍停駛，日本內閣府推估，當時約有多達515萬人難以返家，被迫從東京都市中心，花好幾個小時徒步沿著主要道路的人行道返家。就在311大地震發生後10週年的今年2月13日深夜，日本福島縣及宮城縣發生震度6強的搖晃，地鳴屋搖，民眾家中的餐具發出聲響，再度喚醒了居民10年前的恐怖回憶。在此之前，日本還在2016年發生熊本大地震、2018年發生大阪府北部地震及北海道膽振東部地震等，造成人員傷亡的大地震相繼發生，311大地震震央區至今餘震不斷。日本氣象廳觀測，今年213的福島地震震央在福島縣外海，研判是311大地震的餘震。聽起來似乎有點難以理解，但事實上從2011年以來，截至今年2月6日為止，311大地震餘震次數高達1萬4591次，至今依然持續。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1100310