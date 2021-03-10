蓬佩奧成川普政府反中主將　重要談話一次看

（中央社台北10日電）蓬佩奧（Mike Pompeo）在擔任美國國務卿任內，特別是在任期最後一年，表達了反對中國共產黨獨裁政權以及力挺民主台灣的鮮明立場，被北京及中共官媒視為眼中釘。
蓬佩奧現年57歲，是美國西點軍校1986年班第一名的畢業生，1991年退伍，3年後取得哈佛大學法學博士學位，2011年起連任3屆聯邦眾議員，2017年1月獲川普任命為中央情報局局長，2018年4月轉任國務卿。以下是他在國務卿任內有關中國和台灣較受矚目的談話：● 2020年12月31日：蓬佩奧就中國法院審理12名參與反送中示威後偷渡被捕港人一事發表聲明指出，會阻止人民離開的政權無法宣稱是強國或領導世界，它只不過是個脆弱的獨裁政府。● 2020年11月12日，蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題時指出，台灣不是中國一部分，美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。● 2020年10月6日，日本NHK播出蓬佩奧訪日期間接受專訪內容。蓬佩奧表示，全球長期以來處於中國威脅之下，他主張位於印度太平洋地區以日本為主的國家，必須合力對抗中國。他說：「這不是美國對上中國的問題，這是自由與專制政治二者之間要選擇哪一邊的問題。能讓使用軍事或脅迫力量欺壓弱者的國家來支配世界嗎？」● 2020年8月12日，蓬佩奧在訪問捷克時表示，中國在全球的經濟影響力，使中共在某些方面成為比冷戰時期的蘇聯（Soviet Union）更難抗衡的對手，「現在情況並非冷戰2.0。…就某些方面而言，要抵抗中共威脅，挑戰更加艱難」。● 2020年8月5日，蓬佩奧表示美國希望看到「不被信任的」中國應用程式App下架。他還形容TikTok和傳訊軟體WeChat（微信）是「重大威脅」。● 2020年7月23日，蓬佩奧以「中共與自由世界的未來」為題，於加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說，稱自由世界可再次戰勝暴政。他強調美方過去盲目與中國交流作法失敗，面對中共應採取「不信任並查證」的政策，並說自由世界若不聯手改變中共，將等著被中共改變。● 2020年7月13日，蓬佩奧發表聲明代表美國正式反對中國對南海主權的主張，並認同荷蘭海牙仲裁法院2016年7月的裁決。蓬佩奧表示，北京有關南海的主張完全非法，世界不會允許中國將南海當成自家的海上帝國。● 2020年6月25日，美國國務院公布年度全球防制人口販運評比報告，中國列於表現最差國家名單。蓬佩奧表示，中國共產黨及中國國有企業在一帶一路計畫中，經常逼迫人民在惡劣條件下勞動。● 2020年3月6日，蓬佩奧接受CNBC「財經論壇」（Squawk Box）訪談，除接連稱呼「武漢病毒」，也怪罪中國是美國防疫之所以慢半拍的禍首。他說：「記住，這是武漢冠狀病毒所造成的，我們先期獲得的資訊並不完整，造成目前面臨大多挑戰時嚴重落後。這不是傳染病醫生所說應該有的方式，也不符合美國透明、公開及共同分享必要資訊的作法。」「中國共產黨自己都說這（病毒）是從武漢傳出，因此可以不用聽我說的。我們很確信疫情從哪裡開始。我們也確信有些資訊和數據早該盡速公開，並提供和分享給全球衛生官員。」●2020年1月30日，蓬佩奧與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）會面時表示，中國目前掌權的共產黨是挑戰西方民主原則的「當代主要威脅」，西方盟邦必須確保「下個世紀依西方民主原則統治」。他還發表聲明，呼籲所有歐洲盟邦全面排除使用華為5G網路設備。● 2019年11月8日，蓬佩奧在柏林圍牆倒塌30週年前夕在柏林對中國及俄羅斯發出嚴厲警告，稱今日的俄國侵略鄰國、迫害政敵，中國共產黨則塑造威權主義的新視野。他說：「西方自由國家有責任嚇阻來自中國、俄國及伊朗政府對我們百姓的威脅」、「保衛1989年得來不易的成果，並瞭解到我們正與不自由國家進行價值觀的競爭」。（編輯：劉文瑜/陳亦偉）1100310