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聲明回應哈利梅根種族問題　英專家曝女王「真實用意」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-10 10:32:51

英國女王 伊莉莎白/elizabeth/Queen/UK/AP /美聯社
▲英國王室專家分析，女王伊莉莎白二世在聲明中透露出對哈利、梅根的指控感到難過，也希望能化解家庭內部的矛盾。（圖／美聯社／達志影像）
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利（Prince Harry）、梅根（Meghan Markle）兩人接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪於日前播出，梅根爆料王室因種族而不願給予兒子亞契（Archie）與其他王室子孫同等的待遇，引起軒然大波。英國王室在當地時間9日終於打破沉默，發表聲明表示對兩人的經歷感到遺憾，將會謹慎處理種族問題。
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▲（圖／翻攝自Twitter）
▲白金漢宮於當地時間9日發布聲明，回應哈利、梅根提出種族歧視的指控。（圖／翻攝自Twitter）
白金漢宮的聲明表示，（王室）家族全體了解到整個事件的始末，非常難過哈利、梅根過去幾年面臨困難的挑戰。相關問題被提出後，特別是有關種族的議題，令人憂慮。雖然記憶上可能有所差異，但王室非常認真的看待此事，會私下處理。
聲明文末強調，哈利、梅根與亞契都是王室摯愛的家族成員。
對於第一個段落，曾擔任女王新聞秘書的安森（Charles Anson）指出，陛下的訊息充滿了悲傷。哈利與梅根的專訪讓事態發展很難應對，女王希望能夠公平解決此事，但是在家庭內協調，而不是用公開外交的手段。安森認為，整個聲明的重點，應該是「不論哈利與梅根的決定如何，女王和王室家族都希望他們安好。」
研究王室家族長達35年的記者丹皮爾（Phil Dampier）相信，女王希望在私下療癒家庭的創傷。
▲94歲的英國女王伊麗莎白二世發表耶誕節演說，對每個因疫情而無法和親友一同過節的人傳達溫暖訊息，告訴他們「你並不孤單」。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國王室專家認為，梅根的指控大損王室名譽，但更令人難過是94歲的女王也受到打擊。（圖／美聯社／達志影像）
王室聲明在第二段指出，「記憶有所差異」聽起來頗耐人尋味。丹皮爾認為，很明顯女王想說的是「哈利與梅根對幾年前的對話有自己的詮釋」但這不是指控兩人說謊。同時，這段話也代表女王已經召見了發表亞契膚色言論的人，以確認事件的原委，而女王想要隱藏這位高階王室成員的身份。
王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）則認為，這段話暗指哈利與梅根的指控，根本充滿了迪士尼風格的幻想（Disney style fantasy）。梅根若想證明此事為真，必須提供對話日期或更多細節。
王室新聞評論員強森（Robert Johnson）強調，白金漢宮將多元化、平等、包容和精神健康視為要務，且為王室成員多年來工作的一部分。
王室專家菲茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，女王生涯的重要工作就是象徵多元的大英國協，他相信，女王在聲明中正確地表達了對種族議題的關心。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國王室聲明強調哈利一家仍是王室家族摯愛的成員。哈利、梅根與亞契的合照。（圖／美聯社／達志影像）
至於聲明的最後一段，外界看起來像是禮貌的客套話，但丹皮爾（Phil Dampier）認為，女王在釋出善意，遞出橄欖枝希望孫子、孫媳婦能冷靜點。
菲茲威廉斯則分析，女王用詞恰當，巧妙的將這起公諸於世的醜聞拉回到家庭矛盾的範圍，也透露女王想要私下處理的意圖。
前女王新聞秘書安森（Charles Anson）認為，女王真的對兩人的指控感到很難過，但毫無疑問地，哈利與梅根還是能參加王室家庭聚會。
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