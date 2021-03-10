聲明回應哈利梅根種族問題　英專家曝女王「真實用意」

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白金漢宮的聲明表示，（王室）家族全體了解到整個事件的始末，非常難過哈利、梅根過去幾年面臨困難的挑戰。相關問題被提出後，特別是有關種族的議題，令人憂慮。雖然記憶上可能有所差異，但王室非常認真的看待此事，會私下處理。聲明文末強調，哈利、梅根與亞契都是王室摯愛的家族成員。對於第一個段落，曾擔任女王新聞秘書的安森（Charles Anson）指出，陛下的訊息充滿了悲傷。哈利與梅根的專訪讓事態發展很難應對，女王希望能夠公平解決此事，但是在家庭內協調，而不是用公開外交的手段。安森認為，整個聲明的重點，應該是「不論哈利與梅根的決定如何，女王和王室家族都希望他們安好。」研究王室家族長達35年的記者丹皮爾（Phil Dampier）相信，女王希望在私下療癒家庭的創傷。
王室聲明在第二段指出，「記憶有所差異」聽起來頗耐人尋味。丹皮爾認為，很明顯女王想說的是「哈利與梅根對幾年前的對話有自己的詮釋」但這不是指控兩人說謊。同時，這段話也代表女王已經召見了發表亞契膚色言論的人，以確認事件的原委，而女王想要隱藏這位高階王室成員的身份。王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）則認為，這段話暗指哈利與梅根的指控，根本充滿了迪士尼風格的幻想（Disney style fantasy）。梅根若想證明此事為真，必須提供對話日期或更多細節。王室新聞評論員強森（Robert Johnson）強調，白金漢宮將多元化、平等、包容和精神健康視為要務，且為王室成員多年來工作的一部分。王室專家菲茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，女王生涯的重要工作就是象徵多元的大英國協，他相信，女王在聲明中正確地表達了對種族議題的關心。
至於聲明的最後一段，外界看起來像是禮貌的客套話，但丹皮爾（Phil Dampier）認為，女王在釋出善意，遞出橄欖枝希望孫子、孫媳婦能冷靜點。菲茲威廉斯則分析，女王用詞恰當，巧妙的將這起公諸於世的醜聞拉回到家庭矛盾的範圍，也透露女王想要私下處理的意圖。前女王新聞秘書安森（Charles Anson）認為，女王真的對兩人的指控感到很難過，但毫無疑問地，哈利與梅根還是能參加王室家庭聚會。