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打臉王定宇！藍營人士PO照發現「1年前就在顏宅旁上工」

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-10 10:35:24

▲（圖/翻攝王定宇臉書）
▲曾角逐新北市貢寮選區議員的藍營人士吳清風在臉書踢爆，去（109）年3月19日7點26分，王定宇即在所謂的「分租房間」旁巷道PO出上工照，且王定宇臉書多張照片皆在大同區拍攝，質疑半年前才租房的說法。（圖/翻攝王定宇臉書）
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體直擊「同居」，雙方聲稱為互為房東與房客關係，且半年前王定宇才向顏若芳租房﹔曾角逐新北市貢寮選區議員的藍營人士吳清風在臉書踢爆，去（109）年3月19日7點26分，王定宇即在所謂的「分租房間」旁巷道PO出上工照，且王定宇臉書多張照片皆在大同區拍攝，質疑半年前才租房的說法。
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吳清風在臉書PO文以及照片指出，「王定宇去年 2020／3／19的早上，行程就是從『分租房間』開始的」，他表示，因為在國中時期來台北補高中衝刺補習班附近，所以去查了一下，一直覺得看過一張王定宇po過一張照片，當時以為他台北房子買在大同區，結果今天就看到google街景上看到的建築物成為新聞焦點！
吳清風說，自己再次去搜尋王定宇的粉絲頁，真的是這一棟建築，順便滑了一下其他照片，發現還「蠻多張大同區街道照片的」，狠酸王定宇是「台北市大同區的立法委員！」
此外，前立委林郁方看到PO文也留言回應「讀了吳清風短短幾句話，就知道高手在民間！」，甚至有網友戲謔表示，「我高度懷疑這是中共勢力介入台灣日常，研判是無人機追蹤每天早安，然後掃地機器人把房間狀況回傳到中南海，然後中共的第五縱隊跟監跟拍，企圖摧毀台獨勢力。」、「馬英九、國民黨、中共三方合作陰謀，一舉突破王定宇分租發言人房間建國大業。」吳清風更回覆「google街景被第五縱隊利用了！」、「為什麼沒有陳水扁，他有建國基金」等語。
▲（圖/翻攝吳清風臉書）
▲吳清風發文狠酸王定宇是「台北市大同區的立法委員！」（圖/翻攝吳清風臉書）
 
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