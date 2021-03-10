批環團被罵慘 王浩宇籲「不要砲口向內」
新頭殼newtalk
2021-03-10 11:24:50
珍愛藻礁二階公投連署今(10)日截止，當前已衝破60萬份，顯示民眾對環保、能源議題的高度關注。不過，此次公投也意外掀起政治攻防，包括民進黨前桃園市議員王浩宇就直指環團「政治操作」，卻遭黨內部分同志譴責激化對立、造成社會關注。對此，王浩宇則於10日凌晨感性喊話，請不要砲口向內，「敵人從來不是彼此」。
王浩宇臉書表示，這兩天網路上出現許多綠營夥伴對我個人的指教與批評，這些台派、環團夥伴或許被媒體誤導，或對事實只有片段的了解，又或許跟我在面對藻礁公投的理念不同而對我提出不同意見王浩宇指出，遺憾的是，包括林智群律師、林雨蒼、張宇韶老師等，都因對自己的評論遭致嚴重的輿論、甚至人身攻擊，讓他感到難過、無能為力。王浩宇認為，這些參與討論的朋友們，並不是支持我個人，而是出於對「2018韓流重演」的焦慮。他們對民進黨現階段面對藻礁公投的態度缺乏信心，希望更正面的與傳遞不實謠言的環保團體對抗，這樣的想法跟我的策略一致，讓我跟這些朋友們在過程中走在一起。之所以選擇正面對抗潘忠政，王浩宇提及過去曾和潘關係緊密，因此非常了解他的個性。王浩宇認為政府除非直接放棄三接，不然潘絕對會拼到最後一刻，所以只能對抗到底。但王浩宇解釋，民進黨內部也有很多過去跟這些環保團體合作過的夥伴，對於處理公投有不同的想法，認為王浩宇的做法只會激化環保團體，讓公投更為對立。然而此時此刻，連王浩宇自己都還無法判斷怎樣的作法是最好的作法，只能互相不斷學習與妥協。因此王浩宇最後呼籲，還請大家尊重其他台派夥伴的想法，或許他們對潘忠政、環團的作法與我們不同，但還是拜託大家互相尊重，「因為，我們的敵人從來不是彼此。」新聞來源為Newtalk 新頭殼