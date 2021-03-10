NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

批環團被罵慘　王浩宇籲「不要砲口向內」

新頭殼newtalk

2021-03-10 11:24:50

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
珍愛藻礁二階公投連署今(10)日截止，當前已衝破60萬份，顯示民眾對環保、能源議題的高度關注。不過，此次公投也意外掀起政治攻防，包括民進黨前桃園市議員王浩宇就直指環團「政治操作」，卻遭黨內部分同志譴責激化對立、造成社會關注。對此，王浩宇則於10日凌晨感性喊話，請不要砲口向內，「敵人從來不是彼此」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王浩宇臉書表示，這兩天網路上出現許多綠營夥伴對我個人的指教與批評，這些台派、環團夥伴或許被媒體誤導，或對事實只有片段的了解，又或許跟我在面對藻礁公投的理念不同而對我提出不同意見
王浩宇指出，遺憾的是，包括林智群律師、林雨蒼、張宇韶老師等，都因對自己的評論遭致嚴重的輿論、甚至人身攻擊，讓他感到難過、無能為力。
王浩宇認為，這些參與討論的朋友們，並不是支持我個人，而是出於對「2018韓流重演」的焦慮。他們對民進黨現階段面對藻礁公投的態度缺乏信心，希望更正面的與傳遞不實謠言的環保團體對抗，這樣的想法跟我的策略一致，讓我跟這些朋友們在過程中走在一起。
之所以選擇正面對抗潘忠政，王浩宇提及過去曾和潘關係緊密，因此非常了解他的個性。王浩宇認為政府除非直接放棄三接，不然潘絕對會拼到最後一刻，所以只能對抗到底。
但王浩宇解釋，民進黨內部也有很多過去跟這些環保團體合作過的夥伴，對於處理公投有不同的想法，認為王浩宇的做法只會激化環保團體，讓公投更為對立。然而此時此刻，連王浩宇自己都還無法判斷怎樣的作法是最好的作法，只能互相不斷學習與妥協。
因此王浩宇最後呼籲，還請大家尊重其他台派夥伴的想法，或許他們對潘忠政、環團的作法與我們不同，但還是拜託大家互相尊重，「因為，我們的敵人從來不是彼此。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
王浩宇10日凌晨於臉書感性喊話，請不要砲口向內，「敵人從來不是彼此」。 圖：翻攝自王浩宇臉書
王浩宇10日凌晨於臉書感性喊話，請不要砲口向內，「敵人從來不是彼此」。 圖：翻攝自王浩宇臉書
 
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
56.25%43.75%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀