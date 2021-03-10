性感人妻「1動作」秒變少女　粉絲讚：根本高中生

31歲的藝人賴琳恩外表美艷，2008年參加香港選美榮獲季軍，2017年嫁給圈內藝人陳乃榮後升格為性感人妻，夫妻倆感情穩定，婚後也時常在社群平台上放閃。賴琳恩日前趁著工作空檔外出享受悠閒時光，她也特地拍攝美照紀錄心情，還分享一個小技巧讓自己1秒變年輕，引來粉絲熱烈討論。

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▲賴琳恩（左）嫁給圈內藝人陳乃榮（右）。（圖／賴琳恩臉書）

× ▲賴琳恩（左）嫁給圈內藝人陳乃榮（右）。（圖／賴琳恩臉書）

賴琳恩以一身休閒的穿搭亮相，畫面中可以看到她長髮飄逸，身穿黑色針織外套，下身則是用灰色短褲來展現修長美腿，吸睛的是，賴琳恩特地彎下腰身，由上往下拍攝，藉由「上帝視角」來突顯好身材，低胸的上衣出賣了她大片白嫩肌膚，事業線也微微見客。

「好久沒有約會了？這什麼視角」，賴琳恩形容自己變成少女，也讓粉絲們臉紅心跳，相當心動：「人和景都很夢幻」、「我感覺春天來到，又心動了」、「這麼的幼齒漂亮」、「黑澀會美眉的視角」、「看起來根本高中女生了啦」、「被琳恩電到」、「這次是清純可愛的少女」，還有網友留言：「不管什麼角度，只希望妳跟榮哥可以天涯海角，從頭幸福到腳」，看到肉麻的祝福，賴琳恩也跳出來笑回：「好，努力努力！」（編輯：侯家瑜）

▲賴琳恩趁著工作空檔外出享受悠閒時光。（圖／賴琳恩臉書）