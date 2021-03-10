NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

足球／C羅閃自由球導致尤文遭淘汰　名宿砲轟：不可原諒

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-10 11:20:46

「C羅」Cristiano Ronaldo
▲「C羅」Cristiano Ronaldo因閃球遭批評。（圖／美聯社／達志影像）
尤文圖斯在歐冠16強主場對戰波圖的比賽，在關鍵時刻出現自由球防守失誤，讓對手打進關鍵進球，導致自己被淘汰。賽後在這回合出現閃球動作的「C羅」Cristiano Ronaldo也成為眾矢之的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
尤文圖斯此役在主場以11打10的狀態下踢進延長賽，本來形勢被看好，但一次自由球失誤讓他們付出代價，最終球隊以總比分4:4戰平波圖，但因為客場進球數少而遭淘汰。
賽後，外界對這一顆決定最終晉級與否關鍵的自由球展開討論，許多球評都認為尤文圖斯在擺人牆時出現重大失誤，而其中又以做出「閃球」動作的C羅被批評的最慘。
這一回合中，波圖球員Sergio Oliveira大腳踢出時，C羅疑似怕被球擊中而轉過身，賽後不僅總教練Andrea Pirlo頗有微詞，Rio Ferdinand等名宿更是對其做出批評。
Ferdinand說，「參與該回合的3個人都有錯。(他們)轉過身去，跳著躲開了球，這次自由球的防守就是教科書般的失誤。」而前熱刺中場球員Jamie O'Har則表示，「C羅完全轉過身了，球從他兩腿間過去，讓門將沒機會撲救。」
而前尤文圖斯及AC米蘭球星Fabio Capello更是高分貝的砲轟C羅道，「最後時刻的自由球，C羅在排人牆時居然轉身躲避球的路線，這是絕對不可原諒的，排人牆是很嚴肅的事情，一個球員是絕對不能害怕被球擊中的。」
至於，Pirlo也坦言以前從沒有發生過這樣的事，「他們轉身或許是因為覺得射門距離太遠，沒覺得有多危險。這是一次錯誤，通常不會發生，球員們沒有感覺到這是危險的情況，因此丟分。」
自從C羅加盟尤文圖斯以來，球隊連續3個賽季在歐冠於主場被淘汰出局，而且對手均不是來自4大聯賽的頂級豪強。
 
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
56.25%43.75%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀