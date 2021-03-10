足球／C羅閃自由球導致尤文遭淘汰 名宿砲轟：不可原諒
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-10 11:20:46
尤文圖斯在歐冠16強主場對戰波圖的比賽，在關鍵時刻出現自由球防守失誤，讓對手打進關鍵進球，導致自己被淘汰。賽後在這回合出現閃球動作的「C羅」Cristiano Ronaldo也成為眾矢之的。
尤文圖斯此役在主場以11打10的狀態下踢進延長賽，本來形勢被看好，但一次自由球失誤讓他們付出代價，最終球隊以總比分4:4戰平波圖，但因為客場進球數少而遭淘汰。賽後，外界對這一顆決定最終晉級與否關鍵的自由球展開討論，許多球評都認為尤文圖斯在擺人牆時出現重大失誤，而其中又以做出「閃球」動作的C羅被批評的最慘。這一回合中，波圖球員Sergio Oliveira大腳踢出時，C羅疑似怕被球擊中而轉過身，賽後不僅總教練Andrea Pirlo頗有微詞，Rio Ferdinand等名宿更是對其做出批評。Ferdinand說，「參與該回合的3個人都有錯。(他們)轉過身去，跳著躲開了球，這次自由球的防守就是教科書般的失誤。」而前熱刺中場球員Jamie O'Har則表示，「C羅完全轉過身了，球從他兩腿間過去，讓門將沒機會撲救。」而前尤文圖斯及AC米蘭球星Fabio Capello更是高分貝的砲轟C羅道，「最後時刻的自由球，C羅在排人牆時居然轉身躲避球的路線，這是絕對不可原諒的，排人牆是很嚴肅的事情，一個球員是絕對不能害怕被球擊中的。」至於，Pirlo也坦言以前從沒有發生過這樣的事，「他們轉身或許是因為覺得射門距離太遠，沒覺得有多危險。這是一次錯誤，通常不會發生，球員們沒有感覺到這是危險的情況，因此丟分。」自從C羅加盟尤文圖斯以來，球隊連續3個賽季在歐冠於主場被淘汰出局，而且對手均不是來自4大聯賽的頂級豪強。