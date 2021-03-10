重申堅定廢核 民團聯合聲明：勿讓藻礁成核四重啟工具
記者賴志昶／台北報導
2021-03-10 11:10:02
針對近日廣受社會討論爭議的天然氣第三接收站與藻礁保育，地球公民基金會等20個公民團體今（10）聯合發表聲明，「我們牽涉到台灣能源轉型的複雜問題，需要通盤的規劃與細緻的討論，並非絕對的零和遊戲」。聲明最後也呼籲，社會各界更多討論，釐清三接和藻礁保育的課題，勿讓國民黨和核電幫做為核四重啟的政治工具。
由地球公民基金會領銜，包含台灣親子共學教育促進會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、高雄市教保人員職業工會、屏東縣幼兒托育職業工會、社團法人台灣公民自主發電行動聯盟、台灣環境教育協會、高雄市野鳥學會、高雄市人民團體聘僱人員職業工會、台灣城鄉公民培力協會、高雄市教師職業工會、台大城鄉基金會、台灣圖書室文化協會、嘉義市社區醫療發展協會、環境法律人協會、媽媽監督核電廠聯盟、台灣猛禽研究會、台灣環境資訊協會等20個公民團體今聯合發表聲明，針對近期三接案與藻礁議題，表達「堅定廢核」的立場。聲明指出，2015年國民黨執政核定規劃的開發方案，中油觀塘第三接收站（以下簡稱三接）開發面積達232公頃，2017年民進黨政府送件環評也是232公頃方案，隔年因為環保團體和生態學者的抗爭，在環評階段將開發面積減至23公頃，確實已減少了陸域開發面積；目前尚待釐清的爭議是，突堤效應是否造成漂砂覆蓋大潭藻礁？在外海的工業港需填海造陸21公頃，加上碼頭和防波堤、浚深航道等海域面積913公頃等，對於藻礁與海洋生態的影響程度。有關三接緩建或另尋替代方案，對於電力供應和減煤時程的衝擊影響，民團指出依據現階段掌握的資訊，如果三接無法如期在2025年完成，會減少天然氣源量，雖不影響大潭的八號、九號燃氣機組的興建，但是確實有可能需要中南部的天然氣滿載運轉，或者燃煤量無法如規劃降低，也就是影響到中南部在電力業減排的空污改善時程。民團認為，能源轉型需要系統思考，要攤開各層面的科學證據，啟動公共討論；例如「三接緩建、重新選址」對中南部空污改善的影響，是否能夠透過交通或其他逸散源的減污來達成？需要評估討論；而有關天然氣減供，導致無法持續減少碳排放，在台商回流，半導體產業的擴張下，是否能夠透過大力節能、積極布建綠電或合理調整電價，建立低碳產業規範、降低需求端的用電成長來達成，也是一大挑戰。聲明強調，此刻台灣社會最需要的，是本於事實的公共討論，而不是讓生態保育與能源議題淪入零和對立；對於藻礁公投是否被擁核幫綁架，做為「核四重啟」公投的動員工具？「我們認為國民黨的態度最為關鍵」。聲明表示，在國民黨江啟臣主席表態支持藻礁公投後，至今國民黨並沒有提出通盤的能源轉型和減碳減污規劃；台中市長盧秀燕一直都主張要讓中火燃煤提前除役和拆除，但又阻擋天然氣電廠興建，對於經濟部部長王美花說通過藻礁公投就要多燒煤炭，則是回嗆希望中央做到「保存藻礁、愛護環境，和減煤減碳兩全其美」，這看似面面俱到、呼應民眾期待的說法，仍然沒有交代有何替代方案？卻只看到台中市環保局長曾公開主張要保留部分核電。民團表示，國民黨高層如果誠心要談藻礁保育，就要先對國民黨執政時期的開發案道歉反省，提出盧所謂「兩全其美」的替代方案，並且明確出來反對核四重啟，「否則就是和核電幫一樣在利用藻礁綁架民意來推銷核電，就是假保育、真擁核」。民團痛批，國民黨做為最大的在野黨，沒有電力規劃的藍圖，企圖操作讓社會議題陷入只有政治力動員的對決，抹煞公民社會所期待開展的良性溝通，這是不負責任、欺騙社會的行為。對於8月要舉辦的公投，民團要再次呼籲，「核四重啟公投，請投下反對票」，在30多年的反核運動中，真相早已確認，即興建20多年、爭議不斷，蓋在斷層旁、失去建照的核四根本無法重啟，且只會為能源轉型製造更多問題。至於第三燃氣接收站要蓋在大潭這件事，民團也呼籲，民進黨政府彌補環評未討論完的爭議，不要以中油的片面資訊做為決策的基礎，應該舉辦聽證會或其他可能的對話形式，針對藻礁生態的程度、替代方案可行性，以及能源轉型、中南部減煤時程、老舊煤電廠除役的影響等重大爭議，把資料證據攤開來和社會對話，讓公民做出選擇。最後，聲明呼籲，公共政策不是各吹一把號，社會各界更多討論，釐清三接和藻礁保育的課題，共同建構台灣能源轉型藍圖路徑，勿讓國民黨和核電幫做為核四重啟的政治工具。