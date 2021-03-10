NBA／直播口出歧視話語 熱火中鋒丟贊助還將無限期離隊
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-10 11:23:07
熱火中鋒Meyers Leonard在遊戲直播時說出帶有歧視猶太人的話語，而引發爭議，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他將因此無限期離隊，同時贊助商也取消合作關係。
Leonard在和好友連線打遊戲《決勝時刻》的期間，挑釁對手時脫口說出歧視猶太人的詞彙，該片段立刻就被轉發，所屬的熱火球團也在收到消息後配合聯盟進行相關調查。之後，Leonard發現錯誤，並且在隔天於社群網站上發布聲明，表示自己當時對該詞的意思不甚了解，但也知道這不是藉口，對此他對社會大眾及遭傷害的人致上歉意。「我承認自己的錯誤，我給別人造成瞭如此大的傷害，絕不會逃避這種事。」Leonard說道，「這並不能代表真實的我，我想要向Micky Arison(熱火猶太裔老闆)、我的隊友們、教練們、管理層以及熱火的所有成員道歉，也要向我的家人、我們忠實的球迷們以及被我傷害的猶太人們道歉，我保證以後會做得更好，與我這次的用詞相比，我將來的行為會更有影響力。」不過這樣的道歉以為時已晚，Leonard的遊戲直播贊助商ORIGIN PC，已經決定取消雙方之間的合作關係。同時他也暫時被球團冷凍，直到調查結果出爐。Leonard本季在熱火場均只能得到9.7分鐘的上場時間，數據為3分、2.3籃板，處於輪換陣容邊緣。如今又爆出歧視事件，恐怕對其NBA生涯將造成巨大打擊。