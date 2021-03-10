直播／帛琉泡泡進展、疫苗何時開打？陳時中親自說明
生活中心/綜合報導
2021-03-10 14:00:00
中央流行疫情指揮中心宣布，今（10）日下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中坐鎮說明。回顧昨(9)日再增1例境外移入，為一名曾在宏都拉斯工作的本國籍30多歲女性，指揮中心指出，已掌握個案接觸者1人，為同行返台友人，3月8日檢疫期滿後自費採檢結果為陰性；因該名友人與個案無密切接觸，列自主健康管理對象。
指揮中心統計，截至目前國內累計178,886例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含176,442例排除)，其中977例確診，分別為861例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、35人住院隔離中，更多相關細節，歡迎與《NOWnews今日新聞》一起到現場關心。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。