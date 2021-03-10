國際影音平台遭砲轟 李永得鬆口：名稱暫定「TAIWAN +」
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-10 11:34:08
預計於今（2021）年上路的國際影音平台從發展至今困難重重，也成為本屆立法院的質詢重點，教育及文化委員會今（10）日請文化部長李永得執行業務報告並備詢，李永得也證實目前國際影音平台名稱暫定為「TAIWAN +」，目前還未核定，而平台將會在確定前導計畫接手單位後3個月內開播，而目前決定採限制性招標，將邀請公視接手。
然而，國際影音平台今日為多名立委的質詢重點。立委林奕華首先砲轟，由中央社接手的3887萬元前導計畫只有887萬執行再平台建置，高達3千萬都在做內容執行，「根本就是標準的偷跑」，前導計畫應該是進行調研，包含平台怎麼做？哪些內容是外國受眾喜歡的？再給後續得標單位作參考，「結果花了3千萬在做內容製作，只花887萬做平台建議和網站開發，那為什麼前導經費要花到將近4千萬呢？」另外，對於李永得回應，對中央社前導計畫執行成效滿意，立委萬美玲則質疑，前導計畫在3月底將到期，對於國際新聞網的佈建、影音節目產製和組織規劃等等相關內容目前都沒有對外說明，也看不到初步成果，「如果部長覺得很滿意應該給我們詳細的資料說明，到底滿意在哪裡？目前做到什麼地步了？」萬美玲也說，國際影音平台到底要由誰來接手執行自己沒有太多意見，「但重點是要專業」，還有在委外的過程中，公開招標的方式要透明，國際影音平台許多爭議都來自於此，文化部一直處於黑箱作業的懷疑中，而即便要有委託的方式，也要有一致的標準。立委張廖萬堅則說，國際影音平台如果可以早一點來做那絕對是好事，但千萬不得「吃快弄破碗」，以前客家電視台由於一年一簽的政府採購法，因此很多計畫無法長遠進行或延續，建議應推動《公共電視法》修法，反而每年對外招標才是讓外界有不斷介入的可能。李永得於備詢前受訪表示，國際影音平台在法律上採限制性招標，確定後將去函邀請公視，會有一些標規及基本上的期待，請公視依期待提案，同時有審查委員會來共同決定。公共媒體現在有三個，是公廣集團、中央社及中央廣播電台，未來這三個媒體都有各自的特色，希望公視來提案時也能適度整合另外兩個媒體的專長及特色，共同組成國家隊來做國際影音平台。