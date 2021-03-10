批核電狂熱分子操弄公投 洪申翰：核四公投是核災公投
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-10 12:42:57｜2021-03-10 12:44:35
311日本東北大地震十週年前夕，多位跨黨派立委與環團今（10）日舉行記者會，為福島核災受害者默哀，並重申反核立場。民進黨立委洪申翰直言，8月的核四公投就是核災公投。
立委洪申翰、陳椒華、蔡壁如今日上午與台灣公民參與協會、綠色消費者基金會，召開「311福島10週年前夕看核一廠燃料池危機論壇」記者會。陳椒華致詞時表示，就算時代力量支持藻礁公投，但是反核依舊是時力主張，藻礁是台灣之光，天然氣不應設這裡，她希望政府能講真話，產業不可以因為發展而無限擴增，卻又不斷以不實的缺電為由反宣傳，政府應該積極推動地熱能，讓高耗水、高耗電產業遞減，甚至淘汰。台灣民眾黨立委蔡壁如表示，發展綠電，非核家園，我國很難走回頭路，核四廠興建，藍綠爭論20年，該對核電休兵，好好坐下來討論問題，「尤其核電產生的核廢料，該何去何從，這是國人要正視、處理的事」，不可以漠視留給下一代處理，解決問題是處理問題的第一步。洪申翰表示，10年前311核災被說為是最大的工業災難，至今仍有4萬多福島居民沒辦法回家，福島核災後日本除役的反應爐遠低於重啟的反應爐，台灣今年還有一個核四公投，有群人還是希望透過政治上的公投，硬要重啟過去已經不斷證明非常危險的核四，包括儀控失火爆炸、設計錯誤，甚至有貢寮的鄉親也說，若讓硬把核四啟動，將是把台灣逼近核災的公投。洪申翰直言，核四公投很可能就是「核災公投」，所以必須讓更多人知道，必須考慮核廢料問題，核一廠的燃料棒目前還放在冷水池裡，不知道該怎麼辦，核二廠也因為燃料棒爆滿，導致必須提前停機，種種事實都已經證明，核電就是無法再好好使用的能源，現在正要來收拾過去長期忽視的問題，這正是台灣核電的現況。洪申翰表示，今年8月的核四公投，要讓民眾清楚選擇，讓台灣真正走向非核家園，不要再讓少數核電狂熱分子操弄，這也是他今年最重要的任務。