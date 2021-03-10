名家論壇》黎榮章／鳳梨之亂 證明打中國牌依然有效？
文/黎榮章
2021-03-10 12:30:00
中國2月底預警宣布暫停自台進口鳳梨，行政院長蘇貞昌當天在立院答詢證實此事，表示「政府定調是檢疫層面，沒升高到政治層面」，而綠委就毫不客氣，直接大罵中國「政治打壓」、「抹黑台灣農業」，事實上，民進黨執政受阻，常以「中國打壓」為解釋，就今年2月以來，就有我外交部要在南美洲蓋亞那設「台灣辦公室」結果24小時破局、德國BNT疫苗採購未果、鳳梨遭禁止出口中國等事，全都蒙上「中國打壓」的重重魅影。
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，前述3件事的網路聲量走勢，蓋亞那因事出突然，24小時內從「外交突破」峰迴路轉，最後悲慘破局，聲量驟起暴跌，很快就沒了討論；BNT疫苗採購事件，因涉國際商業談判，疫苗的採購管道又多，資訊過於專業，導致聲量一直沒能聚焦。而鳳梨事件的聲量則最高、熱度也持續最久，以聲量高峰計算，足足多了前述兩者75％和90％。由於農產外銷是極其民生的議題，相當接地氣，人人都能發表兩三句意見，讓執政團隊不敢小覷，中央地方全面啟動，喊出「吃鳳梨，挺農民」，掀起討論熱潮。綠營政治人物從中央到地方，甚至到外圍的支持者系統，無不響應吃鳳梨運動。據QuickseeK快析輿情資料指出，總統蔡英文罕見在一周內連發6篇鳳梨文，1人就創造25萬貼文互動數，正是讓鳳梨聲量居高不下主因。其他包括鄭文燦、林智堅等地方首長，還有蔡適應等綠營民代都積極在臉書貼文；而外圍支持者臉書粉專如「我愛掀馬統」、「貓與邪佞的手指」等也積極轉發相關訊息，總計創造10萬互動。至於行政部門，雖聲量集中農委會，但也可看到業務沒什麼相關的文化部，都趁機貼文介紹台灣的鳳梨種植史。蔡英文下令全黨總動員，一時間網路社群百花齊放，各種「鳳梨梗」全數出籠。眼見挺鳳梨成全民運動，連國民黨不得不表態支持，即便嘴巴仍批評民進黨，指責綠營無法處理兩岸經貿議題，讓外銷政策績效不彰，並稱把鳳梨問題上綱成政治問題，害慘小農；但又一邊加入賣鳳梨行列，據聲量統計，國民黨談論鳳梨事件的聲量中，高達30％的聲量和「吃鳳梨，挺果農」有關，不少藍營政治人物都搭上行銷鳳梨列車，就是深怕不這麼做就顯得不夠愛台灣。中國禁止台灣鳳梨進口，民進黨政府宣傳是中國打壓，掀起民間同仇敵愾情緒，並號召全民認購鳳梨，形成熱潮。從鳳梨事件的宣傳成果來看，不僅再度證明了民進黨打中國牌依然有效，而國民黨不甘落人後，不論是否心甘情願，最終也選擇加入了挺鳳梨行列，可謂是藍綠兩黨攜手讓「芒果乾變鳳梨乾」。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com