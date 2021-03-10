下週3開打疫苗？陳時中：當然有機會！7成以上醫護有意願
記者劉雅文/台北報導
2021-03-10 12:07:02｜2021-03-10 12:07:12
新冠肺炎AZ疫苗，上週到貨11.7萬劑，食藥署正在進行檢驗封緘，希望盡快可以在過內開打疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（10）天上午表示，有機會下週三開打，目前檢驗照正常程序中。
針對疫苗檢驗進度，陳時中強調，目前因為國內沒有疫情，還是一步一步來，現在檢驗照正常程序中，時序安排完成就可以開始，記者進一步追問，下週三有沒有機會開打？陳時中表示：「當然有機會」。另外陳時中也提到，上週有做線上會議， 跟會施打疫苗的醫院等單位，做疫苗相關事項說明，當時也詢問大家施打意願，看起來有七成以上的醫護是願意打疫苗的，但相對的醫護人員也會希望指揮中心，提供疫苗更多的科學證據，即時讓他們明白。此外，台灣與帛琉正在積極洽談帛琉旅遊泡泡，對此陳時中也透露，台灣針對帛琉泡泡的要求跟需要，基本方向都已經定出來了，但是帛琉本來講說要做「抗原快篩」，對此台灣持反對意見，陳時中解釋，因為抗原快篩因為偽陽性太多，認為人到當地有偽陽性，會把旅程都打亂了，認為還是要做PCR檢驗，以及回來後加強版的自主健康管理。至於帛琉泡泡談判，現在是否因為卡在檢驗這一關，所以遲遲沒有成行？對此陳時中回應，有段時間有跟帛琉談，但是因為加上過年跟部桃，所以中間才有停下來。
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