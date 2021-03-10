「琳達」陪聊噓寒問暖報賺錢 大叔險中美人計
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-10 12:18:16
中市一名57歲蕭姓大叔，日前在臉書上認識一名自稱琳達的清秀佳人，經過一段時間噓寒問暖之後，蕭男逐漸對琳達產生信任，而琳達在言談間也有意無意告知蕭男她如何利用買賣黃金投資賺到一桶金，並表示如果蕭男有興趣便傳授「撇步」，還教導如何使用線上匯款APP。蕭男不疑有他，覺得這是好朋友「好康逗相報」便跟琳達說，他是LKK不會使用APP匯款，現在就去郵局臨櫃匯款。
烏日警分局表示，當蕭姓大叔將匯款單交給行員時，行員仔細確認受款人資料後，便詢問大叔與受款人關係。大叔說，這是香港黃金投資，行員問香港投資為何匯到台灣帳戶？此時，琳達持續傳訊息追蹤匯款進度，行員便機警通報警方前來。員警看完大叔與琳達對話紀錄，向大叔藉機上一堂課「有錢賺」，為何要告訴非親非故、素昧平生的人？經過員警和行員們苦心勸導，大叔相當感謝保住退休金，感嘆將琳達視為達琳，真是真心換絕情。烏日警分局指出，詐騙集團常以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作不熟悉的投資領域，例如外匯期貨、虛擬貨幣等，初期會讓被害人申請出金「嚐嚐甜頭」，等到被害人加碼投資後，就開始巧立名目拖延出金，甚至要求被害人不斷匯出更多金錢的犯罪行為。把握「3C原則」，也就是calm（冷靜）、check（查證）、call（求助），就能保障交易安全，民眾如果遇到疑似詐騙，可以立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，藉此保障財產安全。