挺到底！屏13名店用澎湖冰花配鳳梨

高屏是鳳梨全國最大產區，為力挺屏東鳳梨，屏東13家名店竟然用冰花入菜，9日在前農委會主委曹啟鴻與農糧署南區分署副署長黃怡仁的見證下，發表「冰花鳳梨美食地圖」，盼望國人「一口一口愛台灣」，並號召全國餐飲業者站出來，用各類食材烘托鳳梨。

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▲前農委會主委曹啟鴻(右二)指出，澎湖生產出的優質冰花，在本島屬稀有農產品，期望台灣的餐飲業者多多支持澎湖的優質冰花。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

× ▲前農委會主委曹啟鴻(右二)指出，澎湖生產出的優質冰花，在本島屬稀有農產品，期望台灣的餐飲業者多多支持澎湖的優質冰花。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

▲「快炒麻油冰花」以快炒冰花搭配麻油爆薑，襯托出冰花鮮脆的口感。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

× ▲「快炒麻油冰花」以快炒冰花搭配麻油爆薑，襯托出冰花鮮脆的口感。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

澎湖冰花青農顏秀臻指出，台北頂級超市冰花40公克賣168元，前幾年還漲到1斤1.2萬元，冰花只有每年12月至翌年4月才吃得到。冰花表面的結晶稱為「控鹽細胞」，含有豐富的鉀、鈣、鎂、維生素A、β-胡蘿蔔素，還有其他蔬菜沒有的高價值營養成分「肌醇」與「松醇」。

▲「冰花三重奏溫沙拉」用高品質且昂貴的澎湖冰花，搭配屏東特產鳳梨、香蕉、檸檬。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

× ▲「冰花三重奏溫沙拉」用高品質且昂貴的澎湖冰花，搭配屏東特產鳳梨、香蕉、檸檬。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.09）

涂焜棠指出，冰花與鳳梨是絕配，歡迎民眾到屏東的居高風味餐廳、清靜莊園、聞香閣宴會餐廳、阿漢私廚、燒肉魂、鬍子先生咖哩專賣店、水月囍樓、阮家茶坊天空餐廳、龍炭烤、竹源薑母鴨、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳等名店，品嚐「冰花鳳梨霸氣料理」。