挺到底！屏13名店用澎湖冰花配鳳梨
記者陳美嘉／屏東報導
2021-03-10 13:07:41
高屏是鳳梨全國最大產區，為力挺屏東鳳梨，屏東13家名店竟然用冰花入菜，9日在前農委會主委曹啟鴻與農糧署南區分署副署長黃怡仁的見證下，發表「冰花鳳梨美食地圖」，盼望國人「一口一口愛台灣」，並號召全國餐飲業者站出來，用各類食材烘托鳳梨。
因連兩年在澎湖推動光合菌用在友善耕作，而認識冰花青農的前農委會主委曹啟鴻指出，澎湖生產出的優質冰花，在本島屬稀有農產品，期望台灣的餐飲業者多多支持澎湖的優質冰花。 冰花種植門檻高，需日夜溫差12度以上、終日海風吹襲、高鹽、高鈉且無污染的土地種植，故素有蔬菜界LV之稱，澎湖返鄉青年顏秀臻經多年努力，生產出的冰花品質、口感、脆度、色澤、嫩度、新鮮度、保水度、冰晶密度與大小等9大指標，終於獲得屏東名店聯名認同。
澎湖冰花青農顏秀臻指出，台北頂級超市冰花40公克賣168元，前幾年還漲到1斤1.2萬元，冰花只有每年12月至翌年4月才吃得到。冰花表面的結晶稱為「控鹽細胞」，含有豐富的鉀、鈣、鎂、維生素A、β-胡蘿蔔素，還有其他蔬菜沒有的高價值營養成分「肌醇」與「松醇」。
屏東農業大學畢業的鳳梨青農涂焜棠與涂翔凱獨家栽培的金鑽鳳梨，田間有黑翅鳶、草鴞、大冠鷲與野兔等，使用召喚大自然猛禽的方式抑制鼠害，且堅持18個月的陽光照射才採收，是不咬舌頭的鳳梨。
涂焜棠指出，冰花與鳳梨是絕配，歡迎民眾到屏東的居高風味餐廳、清靜莊園、聞香閣宴會餐廳、阿漢私廚、燒肉魂、鬍子先生咖哩專賣店、水月囍樓、阮家茶坊天空餐廳、龍炭烤、竹源薑母鴨、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳等名店，品嚐「冰花鳳梨霸氣料理」。