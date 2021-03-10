8成胰臟癌確診已轉移！ 中研院偕中醫大合成胜肽分子有效抑制
健康醫療網
2021-03-10 13:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】胰臟癌確診時，通常約有80%患者的腫瘤細胞已發生轉移，增加治療難度。對此，中央研究院李文華院士帶領中研院基因體研究中心與中國醫藥大學新藥開發中心之跨機構研究團隊，破解胰臟癌細胞的訊息傳遞機制，並合成多胜肽分子，抑制癌細胞的生長與轉移。研究成果已於３月初發表在國際期刊《科學轉譯醫學》（Science Translational Medicine）。
減少IL-17RB與配體IL17B結合 降低癌細胞轉移胰臟癌存活率低，李文華院士帶領的研究團隊曾於2015年發現，胰臟癌腫瘤細胞的細胞膜上會出現大量受體「IL-17RB」，與配體相互結合後，便會啟動一連串反應，刺激細胞增生或轉移。團隊據此研發抗體藥物，藉由減少IL-17RB與配體「IL17B」結合機會，降低癌細胞轉移機率。後續研究發現，IL-17RB不僅出現在癌細胞上，也會出現在正常免疫輔助型T細胞（Th2）上，而且免疫細胞若缺乏IL-17RB，反而影響免疫訊息傳遞，導致人體容易受微生物感染。多胜肽分子 破解IL-17RB致癌機制經過多年反覆驗證，研究團隊終於成功破解IL-17RB的致癌機制，並合成出一種多胜肽分子，可在細胞內特定位置取代激酶MLK4，與受體IL-17RB結合，阻止激酶與受體交互作用，藉此阻斷癌化訊號傳遞。論文第一作者、中醫大吳恒祥助理教授解釋，不同於免疫細胞，在胰臟癌細胞表面大量出現的IL-17RB，容易兩兩結合，形成同質雙聚體。當同質雙聚體遇到配體IL-17B後，就會召喚激酶「MLK4」，催化蛋白質磷酸化，變成致癌訊號。不影響患者免疫力 治療更精準研究團隊表示，此多胜肽分子可以在胰臟癌細胞內找到正確「鑰匙孔」並事先「卡位」，防止激酶MLK4前來「解鎖」啟動反應開關；相較於先前研發的抗體藥物，治療更為精準，不影響患者免疫力。實驗結果也顯示，罹患胰臟癌的小鼠若施打此種胜肽分子，癌細胞轉移至肝臟與肺臟的機率大幅下降，壽命也因此延長。資料來源：健康醫療網 8成胰臟癌確診已轉移！ 中研院偕中醫大合成胜肽分子有效抑制健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊