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紐約州長性騷疑雲擴大　第6女出面控古莫鹹豬手

中央社

2021-03-10 13:44:21

紐約州長Cuomo古莫 andrew Cuomo/AP
▲美國媒體報導，又有一名女性受害者出面指控紐約州州長古莫對其性騷擾。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社紐約9日綜合外電報導）美國紐約媒體今天報導，又有一名女性出面指控紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）毛手毛腳，如今指控古莫騷擾或做出不當行為的女性增至6人。
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不過，63歲的古莫堅持立場，再度排除辭官的可能性。
法新社報導，民主黨籍的古莫表示並「不清楚」新的指控，重申他會等待性騷指控的獨立調查結果出爐，再談下一步。這項調查是由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）監督。
最新指控曝光後不久，古莫在視訊簡報上說：「就讓調查釐清事實，我們到時候再做決定。」
紐約州首府阿爾巴尼（Albany）的「時代聯合報」（Times Union）報導，提出最新指控的是州長手下一名職員，但姓名未曝光，事件是去年發生在古莫官邸。
時代聯合報說，這名女子沒有提出告訴，但她的指控被送交至州長法務部門與紐約州檢察長辦公室。
古莫擔任紐約首長10年時間，任期2022年結束，今天的最新性騷指控進一步削弱他州長地位。
古莫一度因為處理紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情得宜而廣獲讚賞，如今卻因涉及性騷跌落神壇，共和黨籍人士與性騷受害者都敦促他辭職。
共和黨州議員已在民主黨占多數的紐約州議會發動彈劾程序，但成功機率多高很難判定。彈劾案須在州眾議會取得簡單多數，在州參議會達2/3多數才能通過。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100310
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