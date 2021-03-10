樹德科大攜手高職端　激盪卡丁車設計創意

樹德科大攜手樹德家商廣設科舉辨「廣設週活動」，把大學端的「產設週」經驗複製在高職端，內容包括立體構成原理講座、瓦楞紙車體製作等，讓高職學生先行體驗大學專題實作的差異性，激發出學理與實務兼具的專業知能與創意點子，並發揮團隊分工的組織能力，完整落實108課綱教育推動，也讓大手攜小手的1加1效果大於2。

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樹德科大流通管理系專任教師兼公共事務處副處長陳佳宏與生活產品設計系(簡稱產設系)主任陳文亮二人攜手樹德家商廣設科辦理「廣設週活動」。陳文亮表示，產設週是產設系特色活動之一，每年由系上老師擬定不同主題，讓同學運用瓦楞紙板進行創作，從創意發想、草圖發展、3D建模、切片模擬、等比草模製作、1：1模型製作，到最後試乘坐測試，過程趣味又富挑戰性。

▲指導老師提供學生對作品的建議。（圖／樹德科大提供）

樹德家商廣設科主任江韋儀說明，廣設科專業課程平時以平面視覺設計為主，這次活動讓同學有機會接觸平面轉為立體構成的實作演練，以及熟悉瓦愣紙材質的運用，很能啟發同學不同軸向的創意思維。

指導老師之一的傅首僖也談及產設系購置的雷切機、桌上型CNC、3D列印等加工設備，都可讓學生實際參與上機操作；而金工、木作、陶藝、玻璃的專業工坊，無論是環境或機具設備，只要同學肯認真學，優質的設備及環境，都能實踐同學腦袋瓜內的各種創意。