藻礁爭議大 藍委輪番砲轟海委會神隱、不作為
記者吳承翰／台北報導
2021-03-10 14:32:27
自從國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨表態支持後，護藻礁公投連署人數呈現驚人成長，目前突破60萬，現在環團在意的是，能否在公投結果出來以前停止三接工程。今（10）日海洋委員會主委李仲威赴立法院內政委員會業務報告、並備質詢，國民黨立委吳怡玎、林思銘、魯明哲連番砲轟，質疑大潭藻礁的生物多樣性，可列為自然地景，免除開發的命運，但主管機關海委會卻不作為，李仲威則回答，列為自然地景權責在地方政府，他們最多只能請桃市府盡快，但無法代行。
吳怡玎質詢時問，去年發生過兩次三接施工船隻故障，讓船錨劃傷藻礁的情況，其中柴山多杯孔珊瑚受傷的情況，海洋保育署長黃向文表示，在施工意外發生後，他們有出動空拍機攝影，10株珊瑚群或許有被磨損，但總數不變。吳怡玎追問，船錨造成珊瑚多少損害？黃向文答，柴山多杯孔珊瑚是生物，本來就會在不同的環境下有數量增長或減少的情況，很難用單一船隻故障事故去推論是否受影響。李仲威說，三接工程的海域不是每個地方都有藻礁，接收站的地點是18年前填海造陸的海埔新生地，接收天然氣的管線從棧橋拉到碼頭，棧橋的橋墩都會避開藻礁。林思銘質詢時提到，2019年行政院長蘇貞昌備詢時，答應國民黨前立委陳學聖，會針對藻礁是否符合自然地景，請農委會啟動文資審議程序，但該項業務在同年年底移轉到海委會，林追問海委會目前處理進度，李仲威則說，整片大潭藻礁，都在桃園市內，依照文資法屬於桃市獨立去走文資程序。林思銘指出，環團在2016年就向農委會提報要將藻礁劃設為海域自然地景，現在他只看到行政機關互踢皮球，李仲威說，桃園市府有他們自己的程序，由於藻礁復原狀況需要長時間觀察，短期難有結論。魯明哲則點名黃向文，在2018年10月，環保署連續開會，在短時間內通過環差案，黃身為海洋保育的長官，她有沒有為藻礁、居住在那邊的生物發聲？黃向文回答，當時是派相關業務的科長去參加。魯明哲近一步指出，該名科長出席會議後，盡說些「很多團體關心藻礁能不能劃為保護區，後續規劃會依照中研院報告辦理、爭取預算」等官腔。魯明哲表示，從黃向文不親自出席、列席科長打官腔，環團會擔心不是沒有原因。