青創貸款不用找代辦 高市府青年局：專人諮詢服務不收費
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-10 20:00:00
「青創貸款、補助找代辦公司卡有效？」高市府青年局日前接獲民眾投訴指出，坊間有代辦業者利用部分青創負責人較無經驗，自稱可協助保證核貸、取得補助，並收取補助額度「三成」高額代辦費用。青年局今(12)日澄清與代辦業者無關之外，並嚴正譴責代辦業者在青創業者身上「扒皮」，有凡有青創貸款需求者該局免費諮詢且「不收任何費用」。
高市府青年局促也呼籲有需求的民眾應撥打該局服務專線07-7995678分機2367，或私訊高雄市政府青年局官方臉書、IG，即能有專人回覆相關疑問，並強調有關行政流程雖會「快速審查」，仍將透過不定期現場訪視、徵信機制等方式檢視有關資料內容是否屬實，如透過代辦業者提出失真資訊，錯失補助或貸款機會反而得不償失。青年局表示，市府特別規劃運用青創基金，提供20歲至45歲的創業青年最高300萬元5年免利息的青創優惠貸款、最高20萬元的營業場所租金及裝修費補助；另外針對沒有公司或商業登記的小規模商業也有最高50萬元的貸款額度，就是希望讓致力於事業經營的青年都能夠獲得實質幫助，民眾無須額外花錢請民間代辦業者辦理。青年局長張以理表示，坊間代辦業者提出之資料常有「樣板」、「過度美化」甚至失真的問題，往往禁不起實地查核檢驗，恐令創業者錯失補助良機，得不償失。透過思考營運計畫書的內容，不但可以掌握企業營運現況與方向、開拓發展途徑，更能找出不足之處予以即時改善。對此，青年局亦提供許多創業輔導資源，如對有關資源對接與資金需求仍有疑義，可逕洽前述青年局專線或官方社群網站，或至青年局網站查詢相關資訊。