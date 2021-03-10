王定宇昔怒辭中常委 何志偉：「長輩」捍衛關心的人
新頭殼newtalk
2021-03-10 15:38:23
民進黨今（10）日舉行中常會，可能受到立委王定宇、發言人顏若芳「分租雅房」影響，兩個當事人不僅沒出席外，黨部也臨時通中常會前不開放媒體到9樓堵訪。對於王定宇2019年曾為顏若芳遭到調職、怒槓黨秘書長羅文嘉，進而辭去中常委，曾數度與王定宇摩擦的立委何志偉則酸說，王定宇居於一個「長輩」的邏輯當然會盡量替他關心的人盡量去捍衛，這個能夠理解。
鏡週刊爆出已婚的王定宇向黨發言人、前市議員顏若芳「分租雅房」，兩人數度同進同出，甚至王定宇還有臉書「假打卡」情事。中常會前，媒體也大陣仗採訪，有的電視台還派出兩架攝影機，希望能取得兩人的回應。只不過，一貫出席率甚高的中常委王定宇與固定得列席中常會的新聞部主任顏若芳兩人都沒有現身。中常委何志偉出席中常會前接受媒體訪問時說，希望兩人出來說明會比較好，他自己也擔心會多說多錯。對於媒體提問兩人還用同一套衛浴設備，民眾認為兩人都睡在一起，何志偉尷尬地不知怎麼回應，後退時還踩到記者的鞋子。他說，還是讓當事人自己說明會比較好，「我們都是局外人，也不清楚他們兩個人的事情。」外界有些問號，希望能夠講清楚。他有看到一些同僚出來攻擊，「講說稅啊，『稅務』的『稅』，講一些狀況，我好難回答。」對於這個是不是黨內派系內鬥放出來的，何志偉說，這是過度聯想。他不這樣認為，也不敢往這方向去想。但對這兩位的確有產生蠻大的傷害。媒體也追問，2019年王定宇在中常會「一怒為紅顏」，請辭中常委一事，何志偉說，他不在現場，好像有看到相關的報導。「那時候有那時候的時空背景，他居於『長輩』的邏輯會....，居於一個『長輩』的邏輯當然會盡量替他關心的人盡量去捍衛，這個能夠理解。」媒體也問，他們兩人平常互動怎樣？何志偉說，互動相對是良好的，當然就是從過去初選、大選，當然會全力力挺。新聞來源為Newtalk 新頭殼