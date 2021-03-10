AZ疫苗7項檢驗6項已合格！陳時中：待無菌試驗通過即放行
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-10 14:40:17
首批AZ疫苗共11.7萬劑已在3日上運抵台灣，衛生福利部食藥署正進行檢驗封緘，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示，這批疫苗已接受相關審查，在7項國際檢驗中，已有6項檢查完畢並符合規定，另有1項無菌試驗進行中，待試驗合格就會放行。
針對首批運抵台灣的新冠肺炎AZ疫苗，食藥署依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度（pH 值）、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗，另再跟據中華藥典疫苗類產品個論規定，加驗異常毒性試驗。陳時中指出，有6項檢驗已經檢查完畢且符合規定，目前還有1個無菌試驗正在進行中，由於無菌試驗要等的時間比較長，食藥署這邊也沒有計劃要縮短等待時間，雖然以前在其他疫苗部分有縮短時程、即時趕快檢驗的經驗過，不過這次決定不要縮短，讓新冠疫苗的無菌試驗能夠完整地做完成。至於檢驗完畢後醫護人員為優先施打族群，指揮中心發言人莊人祥說，有關意願部分，指揮中心目前正在調查，不過若根據過去在1月29到2月2日有做過的意願調查來看，有65.2%的醫護人員願意來進行接種。