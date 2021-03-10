台裔教授吳修銘入拜登政府 美媒：將全面禁用抖音、微信
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-10 14:40:48
美國哥倫比亞大學法學台裔教授吳修銘（Tim Wu）即將擔任拜登政府的國家經濟委員會特助，美國媒體引述專家分析，吳修銘進入白宮代表拜登將進一步管控矽谷，也揭露美國將全面抵制中國社群TikTok、微信（WeChat）以及反擊中國對美國網路科技限制的走向。
《美國之音》報導指，吳修銘曾在歐巴馬時期擔任聯邦貿易委員會高級顧問，是一位堅定的「反托拉斯」（antitrust）信奉者，多次公開呼籲政府管制科技公司，認為臉書對美國民主構成威脅。吳修銘還提出法學概念「網路中立性」（(network neutrality），認為提供網路服務的公司，不應透過連線影響使用者、獲取利益，從而促進2010年的聯邦網路中立性法規。2020年8月，吳修銘曾在《紐約時報》上撰文，雖然他不認同川普是美中對抗的絕佳領導人選，但支持川普禁用TikTok、微信的決策，強調當中國拒絕開放網路、禁止YouTube或WhatsApp等服務進入市場，就不應持續允許中國可以自由的在世界各地拓展網路業務。加州大學伯克利分校法學院助理教授斯托曼 （Erik Stallman）認為，吳修銘的人事反映了拜登政府的科技競爭政策；同校法學教授納瑞卡尼亞 （Tejas Narechania)）認為，拜登政府正在考量反壟斷法如何應用以及範圍，例如臉書、亞馬遜等網路科技巨頭等。斯托曼預期，吳修銘會在上任後推動反對科技業龍頭壟斷的法律，並持續評估中國公司對美國科技競爭的潛在危害。不過，在處理TikTok問題上，可能不會延續川普讓甲骨文收購的方式。加州大學洛杉磯分校法學院講師奧本（Alex Alben）認為，拜登將會在傳統美國價值的框架下，構築對中國的科技政策。例如，迫使美國國內的科技公司競爭，透過這種方式讓技術變得更強大、先進。奧本預期，吳修銘的任命不會全然改變拜登對中科技政策，因為拜登政府主要考量為中國App的潛在國安風險；而中國透過政府介入加強競爭優勢，但美國是自由市場，強調企業互相競爭。