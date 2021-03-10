網球／不在意紀錄被打破 Federer：只盼回首時生涯無憾
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-10 14:51:49
39歲的瑞士天王Roger Federer在卡達公開賽復出，這位20屆大滿貫冠軍得主對網球的熱情還沒有消散，不過在他養傷的這一段期間，兩位競爭史上最佳對手Rafael Nadal和Novak Djokovic已經迅速追趕上來了，對此Federer也表達了自己的看法。
Federer在休養13個月後，將迎來自己在正式比賽的首秀，他本人表示自己的故事還沒結束，也渴望能繼續和世界級好手較量，以及迎下更多冠軍頭銜。過去Federer曾在杜哈3度稱王，回到熟悉的場地，他也感觸良多，「我在2003年第一次來到這裡參賽，我一直很享受在這裡參賽的感覺，再次看到跟我一起參加的網球選手，我很期待上場的那一天。」他也強調不會給自己在這項賽事中太大的壓力，只希望能在溫網前本狀態調整到百分之百，現階段就是一步一步來。在Federer缺席的這一段期間，Nadal追平了他的大滿貫紀錄，而Djokovic也拿下了個人的第18冠，並且打破了世界第一在位最久的周數，談到這兩位老對首的成就，他給予相當的肯定。Federer說，「Novak和Rafa在最近這段時間裡所取得的成就是無與倫比的，他們都不再是25歲的年紀了，但是他們依舊具備驚人的穩定性，Novak在澳大利亞，Rafa在羅蘭加洛斯分別又拿下了一座冠軍。看起來他們依舊處於自己的巔峰狀態，這對網球運動無疑是有益的，對史上最佳的競爭也是有益的。」不過他也表示目前自己所在意的就是自身狀況，而不是所保持的那些紀錄，「我處於被追趕的位置，當然我會希望能夠保持住自己的紀錄，但是所有的紀錄都是用來被打破的。我們都知道他們是多麼厲害的球員，我希望他們能繼續將勢頭保持下去，我希望他們能夠竭盡全力，當他們有一天回顧起自己的職業生涯之時，沒有任何遺憾。我們都希望以毫無遺憾的方式退役，我想從這個角度來說，我們都可以說毫無遺憾了。」