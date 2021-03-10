春遊台中太平　望山看景採果行

距離台中市區約半小時車程的太平區，擁有多元文化，不論是自然、人文、歷史都具有獨特風格之處，也是臺灣枇杷的原鄉。每年3、4月是枇杷的產季，一顆一顆毛茸茸、黃澄澄的枇杷上市，代表著大地已春暖花開。中市府觀光旅遊局特別推薦民眾在此時造訪太平。除了可以登山健行、運動減壓，盡情眺望遼闊山景，一睹層層山嵐景致外，也可以體驗少有的枇杷採果樂趣，滿山遍野的金黃果子頭，甚是壯麗。

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觀光旅遊局長林筱淇推薦，來到太平可以先往山裡前進，至太平與新社的交界處「酒桶山」，海拔將近一千公尺，為太平區內3座小百岳之一。居高臨下，視野遼闊，不但擁有鳥瞰臺中盆地的最佳視角，天氣若良好，更可將雲林、南投、彰化等中部縣市完全盡收在眼底，有時甚至可以遠眺臺灣海峽，雲霧山嵐、落日斜陽、燈海夜景，美不勝收。在酒桶山主要路線也有數間景觀餐廳，方便上山旅客賞景。通往酒桶山的道路、較為狹窄陡峭，上山的旅客須小心駕駛。

林筱淇說，看完山景後，可以來到太平興隆社區，參觀居民一起參與自然生態復育及規劃的生態步道「貓頭鷹步道」，沿途樹上有可愛的彩繪巢箱，提供貓頭鷹棲息，還有解說牌介紹棲息於這一帶的各種野生小動物，旅客到此遊玩時，別忘了放輕腳步和聲量，幸運的話或許有機會遇到小動物本尊。周邊還有當地居民心中的守護神「百年老樟樹」，是太平區樹齡最高的樹木，蓊鬱蒼翠的枝葉、沈穩粗壯的樹幹、見證了太平的歷史。

林筱淇也提到，太平區因適合枇杷生長，為全國最大的枇杷產區，佔國產量近七成，其中太平區頭汴坑更被認為是台灣枇杷最早的發源地。現在正是枇杷的產季，於立春開始，滿坑滿谷的枇杷果樹，枝頭上滿是結實纍纍的枇杷，令人讚嘆不已。由太平農會舉辦的枇杷節系列活動於3月13日開始至4月11日，有興趣的民眾們，也可以預約報名參加。

太平除了酒桶山、登山步道外，還有許多特色景點。喜歡知性體驗的旅客，不妨可以去參觀充滿時代回憶的太平農莊文物館，也可以前往屯區藝文中心，館內不定期會舉辦各式展覽活動。