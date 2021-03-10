拚連任國民黨主席　江啟臣中常會秀上任週年大事記

國民黨主席之爭已經開打，現任黨主席江啟臣力拚連任，特別選在上任週年的中常會上秀出過去1年的黨務推動成果，包括號召反萊豬大遊行、推動反萊豬公投和公投綁大選公投案、走出同溫層強化社會溝通、加強青年參與、親自參與許多國際論壇在世界發聲等，另外，國民黨也公布，最新民調顯示，國民黨黨員對江啟臣領導的國民黨整體滿意度是5成5。

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國民黨今（10）日下午召開中常會，江啟臣致詞時說，國民黨身為最大的在野黨，不但要扮演稱職的反對黨，監督施政，更要透過黨務的推動，尋求更多國人的認同。今天的常會，也將由李乾龍秘書長、柯志恩副秘書長，向中常會報告目前黨務推動的近況。希望可以透過他們的報告，讓常會、本黨黨員以及全國民眾更加了解本黨的運作狀況，以及黨務同仁的努力成果。期待中常委能夠給予指導，一起共同貢獻智慧，讓本黨黨務持續精進，繼續走在對的道路上，贏回多數民眾的支持。

黨秘書長李乾龍表示，去年3月，國民黨面對的是大選失利、強敵環伺、人心渙散，隨時斷炊的窘境，前途滿佈荊莿，江啟臣在這種艱困的環境中接任黨主席。在江啟臣的領導下，1年來不但穩住了大局，而且向前邁開了大步。



李乾龍說，國民黨在面臨轉機的時刻，江啟臣宣佈參選連任，因為他要做一位「造王者」，以無私的精神，為國民黨再起全力以赴。所謂「草木有本心、何須美人折」，不論外界如何評價他、批評他，他都堅持本心，不忘初衷為國民黨全力以赴。

黨副秘書長柯志恩則報告黨務推動成果，國民黨號召反萊豬大遊行、捍衛新聞自由、拒絕監委酬庸提名等，扮演稱職在野黨；另外也打造了戰鬥部隊，發起雙公投募集民心、組建戰鬥發言系統；走出同溫層強化社會溝通，強化跟民間團體的合作，包括藻礁姑頭連署案等；扎根新世代，復辦革實院講習班、籌辦青年智庫，1年來有超過3500位青年入黨，國、民兩黨差距從3成縮減到1成。

另外，柯志恩說，在兩岸關係和國際參與方面，國民黨成立國際部，並提升大陸部地位，並研擬黨公職人員赴陸交流行為準則，江啟臣也積極參與線上論壇，不讓中華民國聲音在國際社會缺席；在黨務革新方面，修正了一章四法，賦予中央委員行使不分區立委提名同意權等；也進行了空間改造，節省租金每年超過2200萬元。

柯志恩也公布國民黨最新民調，黨員對於黨整體滿意度為55.3%，不滿意度則為28.5%。

李乾龍最後說，國民黨黨站穩了腳步，卻不表示前途已經平坦，面對的環境依然艱困，但要想重返執政，國民黨不會繞過擋路的荊棘，也不會迴避風雨的沖刷，會團結一致，邁開大步繼續向前行。但也期盼黨內上下放下私心，所謂「單絲不能成線，獨木不能成林」，「人心齊、泰山移」，更要有「萬里不惜死、一朝得成功」的決心，他並以李白「行路難」中的一句詩：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」與黨員共勉，齊心協力勇往直前。