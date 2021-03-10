帛琉泡泡卡在這關！陳時中：抗原快篩「偽陽性」比例高
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-10 15:11:08
台灣與帛琉的「旅遊泡泡」即將成形，不過有消息指稱帛琉方已經準備好，就等台灣點頭，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示，要兩邊談妥才會啟動，我方是希望能夠透過嚴格要求PCR檢驗可以更精確，避免因抗原快篩發生偽陽性的疑慮，進行無障礙的旅遊。
陳時中在今日下午召開的記者會當中說明，帛琉泡泡要待兩邊都談妥才會啟動，也要主責的交通部以及觀光單位準備好才會成形，不過陳時中說，由於帛琉方希望抵達時要做抗原快篩，全部陰性才會來放行，若有陽性就要有連續兩次PCR檢驗，但我方認為，根據前段時間其他國家在使用抗原快篩時數據顯示，抗原快篩的偽陽性比例高，如果到帛琉後再做，會有這樣的疑慮在，很可能也會把整個行程打亂，畢竟有偽陽性基本上旅遊也泡湯了一半。陳時中指出，我方認為應該是嚴格要求我們的PCR檢驗做得很精確，能夠得到帛琉的信任，就可以PCR檢驗的結果直接進行無障礙的旅遊，到了當地後，也希望可以避免有其他風險，希望能夠團進團出、適當動線的分離，以及相關導遊有注射過疫苗或者有檢驗過PCR的陰性，用這樣的方式，來避免過度檢驗造成偽陽性帶來的困擾。副指揮官陳宗彥補充表示，若入境帛琉後回台的旅客，則需要有5+9天的隔離時程，進行加強版自主健康管理。至於若有旅客真的在繳完團費後檢驗是陽性的話，則有交通部會訂定相關的退費的規則，目前來看，除了檢驗這項雙方還在商討外，指揮中心對於帛琉泡泡並沒有什麼其他的問題。而針對交通部今透露觀光局也正與新加坡、日本、韓國、越南等國洽談旅遊泡泡事宜，陳時中回應目前指揮中心還沒討論這幾個地方。另外指揮中心今日也宣布，由於東帝汶近期爆發本土疫情，當局已宣布進入緊急狀態，關閉國界並限制跨行政區移動；模里西斯上週出現首例本土病例，其接觸者陸續確診，並已造成第二波感染；故即日起該2國自低風險國家調整為中低風險國家。而香港疫情穩定控制中，已連續4週達中低風險分級標準，即日起增列為中低風險地區。