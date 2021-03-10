福島核災十週年 蔡英文炮核四重啟公投「核四絕非選項」
記者胡宥心／台北報導
2021-03-10 15:14:33
明天（11日）日本311福島核災十週年，今（10）日民進黨中常會上，總統兼任主席蔡英文也特別針對福島核災談話。蔡英文強調，台灣歷經長久努力，社會進步力量終於讓反核爭取到主流民意支持，終於把核四擋下來。她也注意到最近「重啟核四」聲音出現，她也明確告訴大家，「核四絕對不是選項。」
蔡英文表示，民進黨2016年執政，也開始落實在野時期的能源主張，包括啟動能源轉型、綠電、光電到離岸風電廠等。轉型過程中，更要追求電量足夠，燃煤是否符合國際局勢等，這樣的狀況下，開始推動第三接收站（第三座液化天然氣接收站設置案）。「我明確告訴大家，核四絕對不是選項！」蔡英文說，不可行的第一個原因是安全不可行。她強調，福島核災後核電廠耐震標準更為嚴格，核四過時設計早就不符新的標準，且台灣位於地震帶，核四周邊斷層危害經過調查也一一被確認，潛在的風險不斷增加，尤其鄰近的台北市與新北市，都是人口稠密區，萬一發生事故後果不堪設想。蔡英文說，核四的兩台機組進度，一號機沒有完全通過應有測試就封存，二號機甚至還沒蓋完。根據監察院調查，為了勉強進行一號機測試，二號機有1700多項零件被拼湊到一號機，工程上風險令人憂慮。第二則是核四重啟耗資、費時不可行，蔡英文表示，若要重啟一號機，廠商已解散，設備也停產，不僅要與廠商及總顧問重啟的合約談判，過期設備也要汰舊換新，又加上地質調查重新評估與立院審查，耗資巨大曠日費時，何況核廢料存放至今都是很難解的問題。她也提醒，若排除萬難讓核四兩台機組都發電，發電占比也只佔6.5%，但目前尖峰時段，太陽光電的佔比已超過6%，風電也在追趕進度，約再5至6年時間，再生能源占比可達20%，加上燃氣取代燃煤，也可同步達到減碳及減空汙的目的。蔡英文表示，台灣會加緊推動趕上能源轉型進度。第一、跟上淨零排碳趨勢，今年元旦時，她要求行政部門加快腳步，歸納整理其他國家減排路徑方案與作法，並啟動與民間部門討論。第二、是更新綠能發展目標，蔡英文強調，國家能源轉型總目標不會停在2025年，會因應環境變化設定新目標，投入新技術。台灣正在能源轉型關鍵時刻，政府團隊不僅要跨部會一起努力，更要結合政府、市場與民間力量，爭取更多支持，讓再生能源發展更順利。她有信心也有能力帶領國家，讓台灣成為國際能源轉型模範生。