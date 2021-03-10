驚！女子感冒喘咳 竟從下體掉出「子宮肌瘤」
記者劉雅文/台北報導
2021-03-10 15:21:28｜2021-03-10 15:21:36
一名42歲陳小姐，過去月經量多、長期貧血，容易頭暈，且頻尿症狀讓她每小時上1次廁所，但他因為擔任教職需要長期久站，太疲累所導致，再加上感冒出現嚴重喘咳，不過一直遲遲沒有就醫。
後來因為反覆發燒到急診求醫，檢查發現白血球過高，血紅素只有3.9（正常為12g/dL），就立即住院並以抗生素治療，但是竟然在住院期間，上廁所時一陣猛咳後，從下體掉出一團約10公分的組織，經會診婦產科醫師，用超音波檢查發現為黏膜下大肌瘤，且子宮已被撐到14公分（正常為6-7.5cm），醫院隨即安排微創子宮鏡子宮肌瘤切除手術。國泰綜合醫院婦產科醫師蔡亞倫指出，子宮肌瘤是女性常見疾病，好發於30歲以上育齡婦女，發生率約20%，40至50歲發病率可高達30-40%，醫師強調，子宮肌瘤可能與遺傳基因、荷爾蒙變化、個人體質、肥胖等因素有關。蔡亞倫強調，子宮肌瘤多為良性腫瘤，但症狀輕則影響日常生活，嚴重時造成經血量大、貧血及不孕，女性如已出現肌瘤，視情況可先以藥物治療改善症狀，再評估是否有侵入性治療的必要性。但若出現不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘等，就得盡早就醫。