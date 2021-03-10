NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

驚！女子感冒喘咳　竟從下體掉出「子宮肌瘤」

記者劉雅文/台北報導

2021-03-10 15:21:28｜2021-03-10 15:21:36

▲流鼻水、打噴嚏、咳嗽、吐痰、感冒（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲女子咳嗽時，竟從下體掉出子宮肌瘤。（圖／翻攝自Pixabay）
一名42歲陳小姐，過去月經量多、長期貧血，容易頭暈，且頻尿症狀讓她每小時上1次廁所，但他因為擔任教職需要長期久站，太疲累所導致，再加上感冒出現嚴重喘咳，不過一直遲遲沒有就醫。
我是廣告 請繼續往下閱讀
後來因為反覆發燒到急診求醫，檢查發現白血球過高，血紅素只有3.9（正常為12g/dL），就立即住院並以抗生素治療，但是竟然在住院期間，上廁所時一陣猛咳後，從下體掉出一團約10公分的組織，經會診婦產科醫師，用超音波檢查發現為黏膜下大肌瘤，且子宮已被撐到14公分（正常為6-7.5cm），醫院隨即安排微創子宮鏡子宮肌瘤切除手術。
國泰綜合醫院婦產科醫師蔡亞倫指出，子宮肌瘤是女性常見疾病，好發於30歲以上育齡婦女，發生率約20%，40至50歲發病率可高達30-40%，醫師強調，子宮肌瘤可能與遺傳基因、荷爾蒙變化、個人體質、肥胖等因素有關。
蔡亞倫強調，子宮肌瘤多為良性腫瘤，但症狀輕則影響日常生活，嚴重時造成經血量大、貧血及不孕，女性如已出現肌瘤，視情況可先以藥物治療改善症狀，再評估是否有侵入性治療的必要性。但若出現不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘等，就得盡早就醫。
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
0%100%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
60.49%39.51%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.06%92.94%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀