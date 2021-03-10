東北風弱高雄霧濛濛 陳其邁：持續朝脫碳方向努力
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-10 15:54:43｜2021-03-10 16:01:57
高雄近日空品不佳，南部反空污聯盟與台灣健康空氣行動聯盟今（10）日在立法院召開記者會，高雄市議員也受邀到場，呼籲市長陳其邁應到議會做空汙專案報告，陳其邁強調，高雄市都希望能往脫碳的方向來共同努力，不論是大型汙染源，或者是移動汙染源，包括建構綠色交通，這個都很努力在做。
高雄市環保局指出，今日東北風持續偏弱，中南部僅「弱北風」吹拂，目前大氣中的污染物幾乎累積於近地表，空氣品質與昨日相比已明顯轉差，環保局也持續針對「固定」與「移動」汙染源加強稽查，而「逸散源」則要求工地與堆置場執行物料加蓋、灑水等措施，加強營建工地、堆置場等稽巡查，並加強道路洗掃街工作。高雄市長陳其邁說，市民朋友都非常關心空汙問題，怎麼讓高雄從減碳到脫碳，也已和中鋼董事長要求說，是不是在今年三座的燃煤鍋爐就能夠停掉，在今年的3月1號已經停了一個鍋爐，另外2座大概在9月就可以停掉，而興達電廠三、四號機，也希望能夠再加速，提早半年或一年除役，因為這也牽涉到國家能源的供給，所以希望一方面他們的暖氣鍋爐興建速度快一點，燃煤就可以趕快把它關起來。陳其邁表示，高雄市744座鍋爐原定111年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，上任後也督促加速改善力道，並提前於再去年12月31日全市鍋爐改善完成；尤其在南部空汙品質不佳的季節，都會在前一天就要求要降載，像是興達電廠，過去從降載到65%，擔任市長之後則是要求一定要降載到50%以下，另外原來的降載的時間也增加了一個月。而去年8月5日也已送環保署審議電力設施加嚴標準，俟環保署通過後，未來採三年兩階段方式，全市電廠及汽電共生廠污染物排放加嚴至現行標準一半，預計將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，約佔高雄市工廠排放量27%。陳其邁強調，不管對於大型的固定汙染源，或者是對於移動汙染源，高雄市都希望說能夠往脫碳的方向來共同努力，自己上任後也親自主持空氣汙染防制的會議，當然也有環團代表來參加，空汙問題大家都非常關心，所以不管是對大型固定汙染源，或是移動汙染源，大家都很努力在做，也會持續跟環團一起來努力。