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東北風弱高雄霧濛濛　陳其邁：持續朝脫碳方向努力

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-10 15:54:43｜2021-03-10 16:01:57

今日東北風持續偏弱，高雄空品不佳天空霧濛濛，高雄地標85大樓只看的到輪廓。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
▲今日東北風持續偏弱，高雄空品不佳天空霧濛濛，高雄地標85大樓只看的到輪廓。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
高雄近日空品不佳，南部反空污聯盟與台灣健康空氣行動聯盟今（10）日在立法院召開記者會，高雄市議員也受邀到場，呼籲市長陳其邁應到議會做空汙專案報告，陳其邁強調，高雄市都希望能往脫碳的方向來共同努力，不論是大型汙染源，或者是移動汙染源，包括建構綠色交通，這個都很努力在做。
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高雄市環保局指出，今日東北風持續偏弱，中南部僅「弱北風」吹拂，目前大氣中的污染物幾乎累積於近地表，空氣品質與昨日相比已明顯轉差，環保局也持續針對「固定」與「移動」汙染源加強稽查，而「逸散源」則要求工地與堆置場執行物料加蓋、灑水等措施，加強營建工地、堆置場等稽巡查，並加強道路洗掃街工作。
高雄市長陳其邁說，市民朋友都非常關心空汙問題，怎麼讓高雄從減碳到脫碳，也已和中鋼董事長要求說，是不是在今年三座的燃煤鍋爐就能夠停掉，在今年的3月1號已經停了一個鍋爐，另外2座大概在9月就可以停掉，而興達電廠三、四號機，也希望能夠再加速，提早半年或一年除役，因為這也牽涉到國家能源的供給，所以希望一方面他們的暖氣鍋爐興建速度快一點，燃煤就可以趕快把它關起來。
▲高雄市長陳其邁今日視察鼓山龍巖冽泉及周邊排水路改善工程被問到空汙問題時強調，對於空品的改善，市府都很努力在做，並持續往脫碳的方向來努力。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
▲高雄市長陳其邁今日視察鼓山龍巖冽泉及周邊排水路改善工程被問到空汙問題時強調，對於空品的改善，市府都很努力在做，並持續往脫碳的方向來努力。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
陳其邁表示，高雄市744座鍋爐原定111年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，上任後也督促加速改善力道，並提前於再去年12月31日全市鍋爐改善完成；尤其在南部空汙品質不佳的季節，都會在前一天就要求要降載，像是興達電廠，過去從降載到65%，擔任市長之後則是要求一定要降載到50%以下，另外原來的降載的時間也增加了一個月。
而去年8月5日也已送環保署審議電力設施加嚴標準，俟環保署通過後，未來採三年兩階段方式，全市電廠及汽電共生廠污染物排放加嚴至現行標準一半，預計將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，約佔高雄市工廠排放量27%。
陳其邁強調，不管對於大型的固定汙染源，或者是對於移動汙染源，高雄市都希望說能夠往脫碳的方向來共同努力，自己上任後也親自主持空氣汙染防制的會議，當然也有環團代表來參加，空汙問題大家都非常關心，所以不管是對大型固定汙染源，或是移動汙染源，大家都很努力在做，也會持續跟環團一起來努力。
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