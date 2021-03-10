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打炒房見效？金研院：囤房稅對市場有壓力

記者張志康/綜合報導

2021-03-10 15:56:14

金融研訓院董事長吳中書
▲金融研訓院董事長吳中書表示，打炒房措施效應顯現，房市已有降溫。（圖／NOWnews資料照，台灣金融研訓院提供）
台灣金融研訓院（金研院）今日公布第1季金融風險指數，分數為98.9分，整體風險情勢穩定。金研院董事長吳中書表示，政府各部會聯手打炒房，房貸放款增加幅度減緩，相比去年，房市顯然有降溫現象。代表效應顯現。
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吳中書表示，根據金研院調查，房貸放款增加幅度減緩，相比去年，房市顯然有降溫現象。對於近期財政部研議囤房稅修法，吳中書認為，囤房稅的課徵對房地產市場確實會帶來壓力作用，從社會財富分配公平性來看，「是穩健的政策」。
吳中書認為，當房價過度飆漲，對年輕或弱勢族群並不公平，由本次結果來看，不動產市場風險趨緩，股市風險再增溫，中小企業資金獲充分挹注，國銀整體資產品質受新冠病毒疫情影響程度不大，但須留意海外授信品質變化。不動產市場方面，住宅租金穩定回升，房價租金比連續五個月下滑，創下近一年來新低，商辦房價租金比平穩上揚，整體不動產市場風險趨緩。
近來新台幣不斷升值，吳中書認為未來新台幣仍是偏升，但他也提醒，預期心理會影響匯率波動，不確定因素發酵或政策轉彎都會帶來影響，國人應對匯率波動性有所預防。
台灣金融風險指數由資產評價壓力、非金融部門穩定度、金融部門穩定度以及傳染與蔓延共4構面組成，並有11項子構面；指數以2013年11月景氣平穩時為基準點100，高於100代表風險升高，低於100代表風險處於相對低檔區。
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