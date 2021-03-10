NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

種植大麻非為販毒可望減刑　政院最快明日通過修法草案

記者劉育辰／台北報導

2021-03-10 16:01:40

破獲歷年最大宗大麻製造工廠　縣長潘孟安慰問有功員警
▲根據現行法律規定，種大麻或運輸、販賣大麻，情節不論輕重，一律處5年以上有期徒刑，遭大法官宣告違憲，政院最快將在11日通過修法草案。（圖／屏東縣警察局提供）
根據現行《毒品危害防制條例》規定，大麻為二級毒品，無論是持有種子、運輸或販賣，一律處以5年以上有期徒刑；2020年3月20日司法院大法官在解釋文中指出，現行法規不符罪刑相當及比例原則，應在1年內修正。為了回應大法官解釋，行政院最快於明（11）日的行政院會中通過修法草案送立法院審議。 據悉，此次修法考量若「非以販毒為目的」者，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現行《毒品危害防制條例》第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」。不過，台灣高等法院新竹地院、台中分院、高院與男子黃獻璋都認為條文有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。
大法官認為《毒品危害防制條例》第12條第2項規定，不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，情節輕微者雖能依刑法第59條減刑，但罪責不相當，釋字790號解釋宣告違憲。大法官認為，最低刑度若仍達2年6月徒刑，無從具體考量行為人所應負責任的輕微而為易科罰金或緩刑宣告，未來修法後，情節輕微者，可以判1年3月徒刑。
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
0%100%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
60.49%39.51%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.06%92.94%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀