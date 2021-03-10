種植大麻非為販毒可望減刑 政院最快明日通過修法草案
記者劉育辰／台北報導
2021-03-10 16:01:40
根據現行《毒品危害防制條例》規定，大麻為二級毒品，無論是持有種子、運輸或販賣，一律處以5年以上有期徒刑；2020年3月20日司法院大法官在解釋文中指出，現行法規不符罪刑相當及比例原則，應在1年內修正。為了回應大法官解釋，行政院最快於明（11）日的行政院會中通過修法草案送立法院審議。 據悉，此次修法考量若「非以販毒為目的」者，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。
現行《毒品危害防制條例》第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」。不過，台灣高等法院新竹地院、台中分院、高院與男子黃獻璋都認為條文有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官認為《毒品危害防制條例》第12條第2項規定，不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，情節輕微者雖能依刑法第59條減刑，但罪責不相當，釋字790號解釋宣告違憲。大法官認為，最低刑度若仍達2年6月徒刑，無從具體考量行為人所應負責任的輕微而為易科罰金或緩刑宣告，未來修法後，情節輕微者，可以判1年3月徒刑。