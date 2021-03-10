預測明年才能脫口罩 中國防疫專家：快打疫苗貢獻國家
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-10 16:29:47
中國近日通報的新冠肺炎（COVID-19）新確診案例，幾乎皆為境外移入個案，但上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，中國要開始脫下口罩，預期今年年底還很困難，可能要等到明年下半年，同時呼籲年輕人打疫苗「貢獻國家」。
據中國媒體報導，張文宏分析，中國還沒有完成群體免疫的疫苗接種，同時國際上疫情仍在蔓延，因此戴口罩防感染的要求還是存在，今年年底想要拿下口罩仍十分困難，要「接種率夠高」、「國際疫情」兩個標準都達到，可能要等到明年下半年。張文宏還指出，中國年輕人要主動接種疫苗，形容接種疫苗就是對家庭、對國家的貢獻。張文宏強調，中國疫苗「運輸方便」、「安全性高」非常有利於民眾接種，能夠打疫苗的人都要盡快打，最好在今年接種，不然之後可能會出現大批人群搶打疫苗。雖然各地相繼開始接種疫苗工作，但民眾仍對疫苗安全性感到擔憂。香港2月26日開始疫苗接種計劃，至今有超過11.3萬人已接種第一劑新冠疫苗，其中約11萬接種的是中國科興疫苗，約3000人接種中國藥廠與BNT合作的「復必泰」疫苗。香港昨（9）日通報，一名51歲男子接種科興疫苗後病危，進入加護病房治療；一名74歲男子接種後中風，為近幾日第3、4起接種後出現嚴重不良反應的個案。早前港府統計，接獲至少45起接種疫苗後須入院治療的案例。除了科興疫苗，香港開始注射復必泰後，也發現接種後發燒、出現皮疹的案例。香港接種疫苗至今傳出3例注射後死亡，其中2例經港府調查後，死因與疫苗無關，也有嚴重過敏甚至中風的案例，不少人取消預約接種，港媒報導今日有36%的香港市民臨時取消注射疫苗。
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