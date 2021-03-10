堅定廢核 林飛帆：「能源」與「藻礁」別淪入零和對立
環保團體發表聯合聲明，呼籲大家堅定反核，朝野政黨及社會各界應該開啟本於事實上的公共討論，為能源轉型與藻礁保育找出路；對此，民進黨副秘書長林飛帆今（10）日表示認同，他強調，「能源議題」與「藻礁保育」絕不是非黑即白的關係，呼籲大家本於事實討論，別淪入零和對立。
針對藻礁保育與能源轉型議題，林飛帆今天發文「堅定廢核」，他說，311福島核災將屆滿10年，核災造成難以復原的危害還歷歷在目，台灣地狹人稠，禁不起這樣的核災風險，且遺害萬年的核廢料貯存問題也難以解決，「汰除核電」絕對是要走的路，興建20多年、仍有斷層疑慮、且已失去建照的核四廠更絕對不應重啟。面對三接，他指出，政府與民間可以共同努力、開啟對話，在科學證據與事實基礎上，進行更多實質的討論，釐清包括三接對當地生態的影響程度、緩建或重新選址，對台灣整體能源轉型、減煤降空汙工程的時程影響、以及未來供電風險的評估為何等，唯有開啟對話、共同釐清事實基礎，才有共同思考更好解方的可能。他坦言，參與台灣能源轉型工作的朋友，無論在政府、民間，都很清楚三接的爭議，絕對不是零和對立的關係，而所謂的「對話」，也從來都不是部分藍營人士以他們自己的經驗所理解的「摸頭」，面對能源轉型工程，需要許多政府與民間的協力，充分且細緻的對話才是公共政策能夠推進的關鍵。他也呼籲部分藍營人士，不要再用重啟核四綁架藻礁議題，多個團體已明確表達，堅定廢核是環境團體們的堅定立場，也希望無論是支持政府能源轉型或生態保育的朋友，理解兩者間的權衡與選擇，不要輕易落入彼此責難的困局，「此刻台灣社會最需要的，是本於事實的公共討論，而不是讓『生態保育』與『能源議題』淪入零和對立。」