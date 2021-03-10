華視入主52頻道仍有變數 NCC要求補件說明再審議
記者賴志昶／台北報導
2021-03-10 16:31:54
針對各界最關注的52頻道歸屬，國家通訊傳播委員會NCC今（10）透露，今日雖有審查系統業者中嘉所申請「華視新聞資訊台」的替補案，但由於有部分疑慮，因此仍需請華視再補充資料後，再進行決議。
根據NCC統計，目前中嘉集團旗下12家系統業者加上聯維、寶福等計14家系統經營者，申請華視新聞資訊台替補52頻道；另外，北都數位、全國數位、洄瀾、東亞、東台有線、東台有線播送、名城事業、澎湖有線、祥通等計9家系統經營者，則申請台視新聞台替補52頻道。針對中嘉12家系統申請華視新聞資訊台一案，NCC今日排入委員會審議。副主委、發言人翁柏宗會後表示，今日包含中嘉執行長揭朝華、華視總經理莊豐嘉及公視代理總經理徐秋華都有到場向委員說明，不過會後並未做出決議。翁柏宗指出，委員會在審議時，會參酌地方政府意見，其中台北市政府與部分委員有些許疑慮，因此要求華視需再補足部分資料，再進行審議。至於究竟有哪些疑慮？有媒體指稱，北市府針對華視的財務狀況、自製率等有提出疑問。對此，台北市市政府觀光傳播局局長劉奕霆今日澄清，市府絕無針對任何一家電視台有「攔路」的態度跟作法，對於媒體的不公報導深感遺憾。劉奕霆說明，府方立場僅強調有線電視頻道規劃與異動須有合理的競爭機制，而非詢問地方政府意見後，由國家通訊傳播委員會自行決定，且應同時考量申請使用頻導的電視台其內部財務狀況、製播能力、收視率等內容，此為通盤考量，並未指稱特定電視台，希望外界勿錯誤解讀。