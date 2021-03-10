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貨出不去？韓國瑜凝望鳳梨田　萬人朝聖：勿忘世上苦人多

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 16:55:43

▲韓國瑜今（10）日曬出一張在鳳梨田邊的照片，吸引近6萬位網友按讚。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜今（10）日曬出一張在鳳梨田邊的照片，吸引近6萬位網友按讚。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
中國大陸海關總署日前以檢疫為由，宣布自3月1日起暫停自台進口鳳梨，在台灣政壇與民間掀起一波「吃鳳梨、挺果農」的熱潮。而前高雄市長韓國瑜今（10）日在臉書曬出一張蹲坐在鳳梨田邊的照片，還要大家猜猜他在哪裡，立即引發網友熱議，不到半天時間已獲得近6萬位網友按讚，許多支持者紛紛高呼「莫忘世上苦人多」、「望著鳳梨園憂愁，苦民所苦」。
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韓國瑜自2月中開始推出「韓先生來敲門」系列影片，改當YouTuber網紅，走訪民間與庶民對話。許多人認為這是韓國瑜復出政壇的起手式，但韓國瑜始終沒有正面回應，可說是留給外界無限想像空間。
而韓國瑜今日也趕搭上國內政壇的鳳梨熱，分享的照片中可以看見韓國瑜穿著輕便，蹲坐在鳳梨田邊凝望遠方，雖然引言只是簡單一句「猜猜我在哪裡？」但還是立即讓外界聯想起韓國瑜過去在北農主事時期「最強菜販」的稱號。
▲韓國瑜今（10）日曬出一張在鳳梨田邊的照片，吸引近6萬位網友按讚。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜今（10）日曬出一張在鳳梨田邊的照片，吸引近6萬位網友按讚。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「心中永遠有百姓，韓總才是真正好領袖」、「面對農民的慘景，韓總要出手了嗎」、「莫忘世上苦人多，苦民所苦的韓總，想必是憂心不已」、「貨出得去，人進得來，人民發大財」。不過也有網友認為，「現在鳳梨已經被炒作得供不應求了」、「鳳梨都在漲價了！還救鳳梨農咧」、「大出時間還沒到，別急著放大絕」。（編輯：倪浩軒）
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