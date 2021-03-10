為藻礁重啟核四？政院：不要過度連結刻意操作
記者劉育辰／台北報導
2021-03-10 16:42:21｜2021-03-10 16:43:05
中油第三天然氣接收站案引發藻礁保育問題，「以核養綠」公投發起人黃士修在今（10）日中華核能學會舉辦的「2050碳中和的挑戰」座談會中提到，比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，「為何不啟用已經蓋好的核四廠？」美國有封存更久的核電廠重啟的案例，技術方面不是問題。對此，行政院發言人羅秉成表示，核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。
黃士修今日在「2050碳中和的挑戰」座談會中提到，核四一號機雖然已經在2014年7月30日完成安檢，但經濟部比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，「為何不啟用已經蓋好的核四廠？」至於核四封存7年能否重啟？黃士修表示，美國還有封存更久的核電廠重啟的案例，技術方面並不是問題。對此，羅秉成表示，藻礁議題的本質是「環保與環保」的抉擇，而不是環保對經濟的對立。非核家園是民眾的期盼也是政府的目標。核廢料以現今的科學技術仍難以處理，且核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。羅秉成強調，蔡政府一貫的立場是全力保護藻礁，所以才把馬政府時期核定的開發面積從232公頃縮減到23公頃，僅剩一成的面積在中央地方合作下進行生態復育，目前也已經有很好的成果。民主社會就是能容納多元意見的討論，政府的責任是把資訊公開給民眾、持續溝通。