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為藻礁重啟核四？政院：不要過度連結刻意操作

記者劉育辰／台北報導

2021-03-10 16:42:21｜2021-03-10 16:43:05

「以核養綠」公投發起人黃士修因中選會拒收補件連署書兒持續在中選會前絕食抗議。（圖／翻攝自黃士修臉書）
▲藻礁議題引發熱議，「以核養綠」公投發起人黃士修認為可停止三接計畫，以重啟核四取代。（圖／翻攝自黃士修臉書）
中油第三天然氣接收站案引發藻礁保育問題，「以核養綠」公投發起人黃士修在今（10）日中華核能學會舉辦的「2050碳中和的挑戰」座談會中提到，比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，「為何不啟用已經蓋好的核四廠？」美國有封存更久的核電廠重啟的案例，技術方面不是問題。對此，行政院發言人羅秉成表示，核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。
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黃士修今日在「2050碳中和的挑戰」座談會中提到，核四一號機雖然已經在2014年7月30日完成安檢，但經濟部比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，「為何不啟用已經蓋好的核四廠？」至於核四封存7年能否重啟？黃士修表示，美國還有封存更久的核電廠重啟的案例，技術方面並不是問題。
對此，羅秉成表示，藻礁議題的本質是「環保與環保」的抉擇，而不是環保對經濟的對立。非核家園是民眾的期盼也是政府的目標。核廢料以現今的科學技術仍難以處理，且核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟，希望不要在此議題過度連結或刻意操作。
羅秉成強調，蔡政府一貫的立場是全力保護藻礁，所以才把馬政府時期核定的開發面積從232公頃縮減到23公頃，僅剩一成的面積在中央地方合作下進行生態復育，目前也已經有很好的成果。民主社會就是能容納多元意見的討論，政府的責任是把資訊公開給民眾、持續溝通。
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