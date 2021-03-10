新台幣去年狂升5.6%！央行為阻升全年淨買匯391億美元
記者顏真真/台北報導
2021-03-10 17:13:12
新台幣兌美元去（2020）年狂升5.61%，從30元飆升到28字頭，盤中更數度逼近28元大關，但都被中央銀行打回去，最後以28.508元封關，不過，今年新台幣還是升不停，盤中及收盤都創下逾23年半新高價，直到這兩天升勢才趨緩。中央銀行總裁楊金龍明（11）日也將赴立法院財委會報告及備詢，根據最新出爐的書面報告，央行也罕見公布，為防止國內匯市美元供需嚴重失衡，避免其負面效應外溢至實體經濟面，央行去年下半年及全年淨買匯金額分別達352億美元、391億美元，而2019年底至今年3月8日，新台幣兌美元升值約6.4%，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。
央行指出，央行基於法定職責，調節匯市，維持匯市運作順暢，去年下半年國內匯市有失序之虞，央行基於金融及幣值穩定的法定職責，加大調節匯市力道，維持匯市運作順暢。央行更提到去年3月以來，主要經濟體為因應疫情衝擊，採取擴張性財政及超寬鬆貨幣政策，加以國內防疫表現及經濟基本面較佳且貿易出超擴大、台商回台投資的資金回流，均影響國內匯率走勢。 特別是，去年11月及12月國際美元持續走弱，同時外資匯入金額大增，國內匯市有失序之虞。為防止國內匯市美元供需嚴重失衡，避免其負面效應外溢至實體經濟面，央行去年11月及12月加大匯市調節力道，去年下半年及全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元。2019年底至今年3月8日，新台幣對美元升值約6.4%，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。央行分析，近年美國聯準會（Fed）採行QE所產生的資金外溢效果，改變全球資本移動方向，鉅額資金流入小型開放經濟體，使其外匯市場穩定面臨挑戰，致該等經濟體須積極調節匯市，以維持金融穩定的央行職責，台灣亦然，而近期瑞士、新加坡及香港等經濟體央行的淨買匯金額均大幅增加。為強化外匯管理，維持國內匯市秩序，去年央行專案金檢發現，在台國際糧商以商仲貿易為名，大量承作遠期外匯交易進行炒匯，案關銀行未確實執行認識客戶（KYC）作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性，央行行已依銀行違規情節，予以不同程度裁罰，而部分廠商透過外幣借款匯入資金並拋售美元，增加美元供給，央行爰將修訂相關辦法，以防止廠商藉此管道炒匯。央行也提到，去年10月以來，在疫情反覆與疫苗研發等多空訊息影響下，主要經濟體公債殖利率自低點緩步回升，今年隨先進經濟體疫苗施打，對美國新財政激勵方案的樂觀期待，加以國際油價回升， 投資人預期全球景氣復甦將推升通膨，美國、日本與德國等經濟體10年期公債殖利率大幅攀升。央行認為今年全球經濟雖可望恢復成長，但前景仍面臨4大風險，包括一、疫苗普及與有效性尚存變數；二、疫情致既有的經濟金融脆 弱性惡化；三、金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮；四、全球經貿政策不確定性仍高。央行強調上述風險一旦升高或實現，將拖累經濟復甦，宜密切關注。