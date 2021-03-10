江宏傑鬧婚變 前戰友夏和熙喊話：有需要我都在
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-10 16:49:13｜2021-03-10 18:18:01
Apple和牙醫男友趙國翔、夏和熙合開咖啡廳「幸奮劑」，今（10）日出席開幕記者會，問及是否曾關心《全明星運動會》昔日戰友江宏傑婚變？夏和熙說：「有表達讓他知道，如果他需要，我們都在，也都可以陪他。」上一季夏和熙與福原愛同台，也因專注比賽，沒有發現夫妻異狀。
Apple和趙國翔對結婚有共識，無奈卡於疫情，婚事預計疫情落幕才有譜，趙國翔說：「我還是希望我在美國的親人可以過來，疫情狀況不理想，他們也沒辦法來參加，所以我覺得暫時緩緩，但是我們還是朝這目標前進。」 咖啡廳合夥人多達8個，夏和熙爆料和Apple一言不合，免不了「語助詞」問候，這時中間潤滑劑就是趙國翔，夏和熙笑說：「趙醫師就會跳出來用很溫柔的方式說，不然我覺得大家先冷靜5分鐘再來討論。」趙國翔則表示：「我很了解他們，他們都有各自理念，我就幫他們溝通。」
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