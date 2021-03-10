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江宏傑鬧婚變　前戰友夏和熙喊話：有需要我都在

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-10 16:49:13｜2021-03-10 18:18:01

▲夏和熙和好友Apple投資開外帶咖啡，被問到之前一起合作節目的江宏傑與福原愛鬧出婚變，表示有關心他，需要的他的時候都會陪他一起度過。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.10）
▲夏和熙曾同台福原愛、江宏傑。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.10）
Apple和牙醫男友趙國翔、夏和熙合開咖啡廳「幸奮劑」，今（10）日出席開幕記者會，問及是否曾關心《全明星運動會》昔日戰友江宏傑婚變？夏和熙說：「有表達讓他知道，如果他需要，我們都在，也都可以陪他。」上一季夏和熙與福原愛同台，也因專注比賽，沒有發現夫妻異狀。
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▲夏和熙（左）與好友Apple（中）和她的男友趙國翔（右）合資開外帶咖啡廳。（圖／記者葉政勳攝
▲夏和熙（左）與好友Apple（中）和她的男友趙國翔（右）合資開咖啡廳。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.10）
Apple和趙國翔對結婚有共識，無奈卡於疫情，婚事預計疫情落幕才有譜，趙國翔說：「我還是希望我在美國的親人可以過來，疫情狀況不理想，他們也沒辦法來參加，所以我覺得暫時緩緩，但是我們還是朝這目標前進。」
▲Apple（右）與男友趙國翔（左）投資外帶咖啡廳，受訪透露與男友趙國翔目前婚期未定，趙國翔希望等疫情穩定過後，在美國的親人能一起參加婚禮。（圖／記者葉政勳攝
▲Apple（右）與男友趙國翔（左）等疫情穩定過後舉行婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.10）
咖啡廳合夥人多達8個，夏和熙爆料和Apple一言不合，免不了「語助詞」問候，這時中間潤滑劑就是趙國翔，夏和熙笑說：「趙醫師就會跳出來用很溫柔的方式說，不然我覺得大家先冷靜5分鐘再來討論。」趙國翔則表示：「我很了解他們，他們都有各自理念，我就幫他們溝通。」
 
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