五星飯店進駐高雄總圖會館 承億酒店2021年底試營運
記者陳致宇／台北報導
2021-03-10 17:04:36｜2021-03-10 17:04:54
看好高雄市觀光旅遊前景，承億文旅集團宣布，將投資近10億進駐高雄打造全新高端品牌「承億酒店」，地點選在台灣人壽投資的高雄市總圖BOT案，預計今（2021）年底試營運；晶華國際酒店集團也宣布，將與東森集團進行策略結盟合作，打造全新品牌「Silks X」晶英薈旅，於2025年進駐東森林口總部大樓。
高雄市立圖書館總館二期共構會展文創會館位於市總圖南側，由台灣人壽投資約新台幣40億元，興建地上27樓、地下6樓建築，除打造沒有室內柱樑遮蔽視覺的60公尺大跨距建築，並有二條空中走廊作為連通橋，串聯高雄市總圖與會館，同時還有全球首創50公尺懸挑透明無邊際游泳池。承億文旅集團經營樓層自高雄總圖會館的9樓至頂樓，總計約14,000坪，完工後將有全台灣唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日，其他樓層包含約234間多樣化客房、5間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館，以及不同風格的戶外式景觀酒吧3間，數量將位居高雄五星級酒店之冠。承億文旅集團董事長戴俊郎表示，縱使在國際觀光旅遊業的低潮中，也要帶著承億文旅的旅遊觀點打造島鏈計畫，以「旅行目的地」為旅遊課題做出有別於傳統飯店的差異化經營，讓遠道而來的旅客在承億旗下飯店感受每座城市的文化脈動，此次插旗高雄意在打造除了台北101之外，另一旅遊臺灣必朝聖打卡景點。此外，晶華國際酒店集團與東森集團首度跨界進行策略結盟合作，打造全新品牌「Silks X」晶英薈旅，將進駐東森林口總部大樓26到33樓，目前規畫有200間客房、中西餐廳以及1,100坪的宴會場地，預計2025年開幕營運，這也是晶華國際酒店繼Regent晶華、Silks晶英、Wellspring晶泉、捷絲旅Just Sleep之外，第5個全新飯店品牌。