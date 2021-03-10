泰國美女7旬凍齡照爆紅！身份曝光網佩服：天使基因

泰國2020年環球小姐歐珀達曼（Amanda Obdam）近期因發表挺示威言論而被撤銷心理健康親善大使頭銜，引發各界關注。不過，成為話題焦點的還有首位奪下環球小姐殊榮的泰國美女——亞芭詩拉（Apasra Hongsakula），她在社群媒體上曬出與孫子的合照，照片中絲毫看不出7旬的年紀，讓網友大呼驚人。

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根據《四方報》報導，亞芭詩拉1947年出生於泰國曼谷，家境寬裕的她曾被送往馬來西亞全英女子中學就讀，並在年僅18歲時代表泰國參加環球小姐選美大賽。儘管身高只有164公分，與其他競爭者相比身材較為嬌小，但憑著落落大方的氣質和標誌的臉蛋贏得評審喜愛，最終成功奪下1965年環球小姐大賽冠軍，成為首位奪冠的泰國人，也是第二位摘下桂冠的亞洲人。

▲首位奪下環球小姐殊榮的泰國美女——亞芭詩拉（Apasra Hongsakula）。（圖／翻攝自IG）

成為泰國家喻戶曉的國寶美女後，亞芭詩拉在一年後嫁給泰國詩麗吉王后的堂弟，成為皇親貴胄，但最後離婚收場；後來她改嫁時任中央廣場飯店（Centric Place Hotel）董事長、現任曼谷郵報董事長，但依舊以離婚告終，她在兩段婚姻中共生下兩名兒子。

亞芭詩拉一直活躍於泰國社交和娛樂圈，她曾於1973年及1979年以評審身份回歸環球小姐選美大賽，也曾被泰國觀光部封為文化親善大使，自己也代理手錶品牌、經營水療館事業，發展相當成功。

如今一轉眼，當年18歲的選美佳麗已經成為擁有四名孫子的奶奶，但數十年的歲月絲毫沒有在她臉上留下痕跡。照片中的她不僅皮膚白皙緊緻，笑容也依舊甜美可人，全無老態，凍齡程度宛如吃了防腐劑一般驚人，讓不少網友大讚亞芭詩拉不愧是泰國環球小姐冠軍始祖，擁有天使級基因。