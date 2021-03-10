江啟臣任黨魁周年 柯志恩：和綠營青年支持差距縮到1成
新頭殼newtalk
2021-03-10 17:15:59
國民黨中常會今（10）天安排秘書長李乾龍與副秘書長柯志恩共同報告「黨務工作推動成果」，柯志恩表示，黨主席江啟臣與李乾龍兩人年齡差距22歲，正是「青銀共居」的典範，黨員對黨務整體滿意度高達55.3%，李乾龍強調江啟臣已經宣佈參選連任，要做一位「造王者」，以無私的精神，為該黨再起全力以赴。所謂「草木有本心、何須美人折」，不論外界如何評價他、批評他，他都堅持本心、不忘初衷。柯志恩更指出，國民黨與民進黨的青年支持差距已從3成縮減到1成。
李乾龍說，去年三月，國民黨面對的是大選失利、強敵環伺、人心渙散，隨時斷炊的窘境，前途滿佈荊莿，江啟臣就在這種艱困的環境中，接任了黨主席。一年來，該黨不但穩住了大局，而且向前邁開了大步。最近該黨提出的「反萊猪公投」及「公投綁大選」兩項公投連署，都獲得了民眾熱烈的迴響，將在8月進行投票，相信一定能獲得人民的支持。柯志恩則在報告中指出，國民黨過去一年來扮演稱職的在野黨，包括：推動反萊豬大遊行、捍衛新聞自由、嚴守食安，打造有執行力的戰鬥部隊，並送出史上最高公投連署人數的雙公投提案，以及組建戰鬥發言體系，舉辦超過百場國政監督記者會。此外，還成立了趨勢暨數據分析中心，組建戰力文宣團隊，透過經營臉書追蹤人數成長88%、年成長率近30%，官方youtube觀看次數成長300%、觀看時間成長100%，官方推特每月曝光次數近40萬次、個人頁瀏覽成長15%。柯志恩強調，國民黨已經走出同溫層，強化社會溝通，結合民間顧食安，推動藻礁公投連署，舉辦2030願景台灣，並透過復辦革命實踐講習班、籌辦青年智庫以及部署青年反攻政策，紮根新世代青年參與，已有超過3500位青年入黨，讓國民黨與民進黨兩黨的青年支持差距從3成縮減到1成，黨員對黨務整體滿意度為55.3%滿意，28.5%不滿意。李乾龍總結指出，雖然在江啟臣的領導下，該黨站穩了腳步，却不表示前途已經平坦，我們面對的環境依然艱困，但要想重返執政，國民黨不會繞過擋路的荊棘，也不會迴避風雨的沖刷，我們會團結一致，邁開大步繼續向前行。但是，也期盼黨內上下放下私心，所謂「單絲不能成線，獨木不能成林」，「人心齊、泰山移」，更要有「萬里不惜死、一朝得成功」的決心，最後更以李白「行路難」中的一句詩：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」與黨內同志共勉，讓我們齊心協力為國為人民勇往直前。新聞來源為Newtalk 新頭殼