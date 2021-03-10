綠提藻礁反制公投？蔡易餘：溝通優先
記者劉育辰／台北報導
2021-03-10 17:19:50
民進黨今（10）日在中常會中針對藻礁議題進行討論，有不少中常委認為應該正面迎戰、正面論述，甚至提出反制公投。不過，據與會者表示，總統蔡英文認為，現階段要以積極溝通為主，把事實說清楚，不急著做決定，提案常委也都認同這樣的做法。
民進黨在今日的中常會中，針對藻礁議題進行討論。中常委羅致政在會中提到，由於有2018年公投的經驗，民進黨支持者對此感到相當焦慮，對於是否領公投票？怎麼投？要不要動員？都感到不知所措。主張評估是否提出對案，讓支持者可以出來投，正面迎戰、正面論述。蔡易餘也主張應該要針對藻礁要提出相同的對案，反守為攻、不能太被動，要有類似「反制公投」的相同對案；洪申翰則在會議尾聲提到，民進黨應該正面看待、面對藻礁公投的議題。與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨一直都有在評估各種方案，現在還有時間、不急著做最後的決定，黨中央也有評估各種可能的方案，目前都有在做必要的評估。蔡英文則認為，這階段最重要的工作，就是把事實說清楚，尤其是在藻礁議題，她也肯定桃園市長鄭文燦的努力，並強調民進黨會盡全力保護藻礁，包括台北港等替代方案都不太可行。正面論述、事實論述非常重要，現階段最重要的就是如水銀瀉地般向民眾溝通說明，創造出未來決策的空間。蔡易餘強調，現階段最重要的工作還是向民眾進行溝通，提出公投對案只是選項之一，民進黨需要審慎的評估與思考，在還沒做出最後決定之前，不宜對外說明。