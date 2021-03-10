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全球1／3女性曾遭肢體與性暴力　疫情加劇受害情況

中央社

2021-03-10 18:31:01

▲ 新冠肺炎讓流離失所的婦女面臨更大的性別暴力風險。（圖／Pixabay）
▲ 世界衛生組織近日表示，全球近三分之一的女性生命中曾遭受肢體或性暴力，受到新冠肺炎疫情影響，女性面臨的困境更加嚴重。。（圖／Pixabay）
（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，全球高達近1/3女性一生中曾遭受肢體或性暴力，而在疫情期間，女性受到的暴力犯罪行為更是增加。
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路透社報導，世衛呼籲各國政府預防暴力、改善對受害者的服務、解決經濟不平等的問題。無法經濟獨立往往導致年輕女孩與婦女困在受虐的關係之中。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「針對女性的暴行是發生在每個國家、每個文化的流行病，對數百萬名女性和她們的家人造成傷害，這種情況因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而加劇。」
世衛報告指出，15歲至49歲的女性中約有31%、相當於8億5200萬人曾遭受肢體或性暴力。世衛稱這份報告是同類型研究中規模最大，涵蓋2000年至2018年各國的數據和研究。
報告說，丈夫或親密伴侶是最常見的加害者，而在最貧窮的國家，女性受害比例更是高到不成比例；由於性暴力受害者往往會被貼上標籤，因此受暴者多隱忍而未通報，真實數據可能還遠高於此。
報告作者賈西亞－莫雷諾（ClaudiaGarcia-Moreno）說：「這些數字非常驚人，對政府而言堪稱一記警鐘，應該採取更多措施來防範。」
賈西亞－莫雷諾告訴路透社，在某些地區，有時甚至高達超過半數女性受害。她提到的地區是大洋洲、撒哈拉沙漠以南非洲與南亞。
世衛數據顯示，婦女受暴比例最高的國家是吉里巴斯、斐濟、巴布亞紐幾內亞、孟加拉、剛果民主共和國與阿富汗。
歐洲比例最低，約23%女性一生中曾經受暴。
世衛表示，女性遭受暴力的年紀「驚人地年幼」，有過戀情或婚姻關係的15歲至19歲青少女中，高達1/4曾受肢體或性暴力。
賈西亞－莫雷諾說，這個年紀是生命中非常重要與形塑人格的階段，暴力的陰影影響生理與心理健康非常久遠，還會導致意外懷孕與其他困難。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1100310
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