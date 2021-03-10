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全台鬧水荒56年來之最　朱立倫斥鑿井說：靠天不如靠智慧

新頭殼newtalk

2021-03-10 19:05:49

▲ （圖／新頭殼）
▲ 水情緊張，缺水紀錄創下56年來之最，而經濟部日前提出的「鑿井說」遭前國民黨主席朱立倫怒斥「靠天不如靠智慧」。（圖／新頭殼）
全台近來「鬧水荒」，缺水紀錄不僅創下56年來之最，如何有效運用水資源，也成目前面臨的最大挑戰。對此，經濟部長王美花日前卻提出「鑿井說」，稱科學園區用水可鑿井取水，遭前國民黨主席朱立倫怒斥「靠天不如靠智慧」，提醒「節源」也相當重要。
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朱立倫臉書表示，台灣雖然多雨但在極端氣候下常缺水。過去的經驗告訴我們增加水源很困難，如今蔡政府卻「臨渴掘井」，但鑿井會有地層下陷問題、海水淡化的成本過高；重提抗旱水井、及短期不易實施且高成本的新竹海淡廠，對於如何好好節水卻少見主張。
朱立倫提醒蔡政府，與其鑽牛角尖在水的供給面，還不如好好用水、從需求面管理，靠智慧用水可以改變缺水的命運。
提及目前水價過低致使廠商不願投入節水設備，朱立倫直言政府不能只靠道德勸說，必須有強制作為。尤其是六大高耗水產業，合計佔工業用水比例85%，必須積極完成節水及水資源循環利用的設備，創造誘因給廠商，現在就必須立即輔導。
然而，年年吵農業用水佔比達七成，工業與農業用水究竟孰重？朱立倫指出，過去多年，工業用水占比僅佔10％、生活用水20%，農業比例皆高達70%。
朱立倫建議，能效仿加州聖荷西作法，積極改善農業灌溉系統的效率，就可節省15%的農業用水，如此可以解決大部分的水荒；另外，生活用水的節水措施以及漏水率的改善更是要當作年年的考核目標。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
前國民黨主席朱立倫。 圖：朱立倫辦公室/提供（資料照）
前國民黨主席朱立倫。 圖：朱立倫辦公室/提供（資料照）
 
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