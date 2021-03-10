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侯友宜籲首長帶頭打疫苗　陳其邁醫護優先、黃偉哲願打

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-10 17:42:49

高雄市長陳其邁今日視察鼓山龍巖冽泉及周邊排水路改善工程被問到空汙問題時強調，對於空品的改善，市府都很努力在做，並持續往脫碳的方向來努力。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
▲新北市長侯友宜認為若民眾有疑慮，首長應以身作則率先施打疫苗，高雄市長陳其邁今日視察鼓山龍巖冽泉時則說「第一優先當然是醫護人員」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.10）
首批AZ疫苗日前已運抵台灣，中央疫情指揮中心將優先給第一線醫護人員施打，但因國外傳出不少副作用案例，引發民眾疑慮，新北市長侯友宜今（10）日說到，首長們應以身作則率先施打，對此高雄市長陳其邁認為第一優先當然是醫護人員，台南市長黃偉哲則說應尊重專業，若真要施打，他個人接受，也願意打。
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侯友宜今日說新北市疫苗施打順序將依中央政策，但若民眾仍有疑慮，那中央和地方的首長應以身作則帶頭施打；高雄市長陳其邁下午視察鼓山龍巖冽泉及周邊排水路改善工程時，被問到是否跟進施打，陳其邁表示，應由中央疫情指揮中心來做統一的規定，因為疫苗有優先施打的順序，最優先當然是第一線我們的防疫人員。
▲台南市長黃偉哲今（10）日視察抗旱井。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲今（10）日視察抗旱井。（圖／台南市政府提供）
陳其邁說，防疫的工作就是避免群聚感染，阻絕境外不要進到社區，避免群聚感染最重要的地方就是在醫院，是重中之重，所以第一優先當然是醫護人員先打，把這些人的健康顧好、讓他們有抵抗力，這個是最重要的。
台南市長黃偉哲則認為，就如同中央政府所說的，尊重民眾的意願，但是我們也要相信專業，真的很奇怪，沒有疫苗的時候，大家在抱怨沒疫苗，現在疫苗到了，又有些人說不打，那就好啦，符合資格的人想打就打，符合資格的人不想打那不要打，他們放棄我們也尊重。　
黃偉哲說，尊重新北市侯市長的選擇，而侯市長也說過要尊重專業，既然尊重專業，依照公共衛生的專業來講打AZ疫苗是沒問題的，若是可以把首長放在第一批施打的話，「我覺得其實我個人是接受的，而且我會願意打」。
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