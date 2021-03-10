侯友宜籲首長帶頭打疫苗 陳其邁醫護優先、黃偉哲願打
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-10 17:42:49
首批AZ疫苗日前已運抵台灣，中央疫情指揮中心將優先給第一線醫護人員施打，但因國外傳出不少副作用案例，引發民眾疑慮，新北市長侯友宜今（10）日說到，首長們應以身作則率先施打，對此高雄市長陳其邁認為第一優先當然是醫護人員，台南市長黃偉哲則說應尊重專業，若真要施打，他個人接受，也願意打。
侯友宜今日說新北市疫苗施打順序將依中央政策，但若民眾仍有疑慮，那中央和地方的首長應以身作則帶頭施打；高雄市長陳其邁下午視察鼓山龍巖冽泉及周邊排水路改善工程時，被問到是否跟進施打，陳其邁表示，應由中央疫情指揮中心來做統一的規定，因為疫苗有優先施打的順序，最優先當然是第一線我們的防疫人員。陳其邁說，防疫的工作就是避免群聚感染，阻絕境外不要進到社區，避免群聚感染最重要的地方就是在醫院，是重中之重，所以第一優先當然是醫護人員先打，把這些人的健康顧好、讓他們有抵抗力，這個是最重要的。台南市長黃偉哲則認為，就如同中央政府所說的，尊重民眾的意願，但是我們也要相信專業，真的很奇怪，沒有疫苗的時候，大家在抱怨沒疫苗，現在疫苗到了，又有些人說不打，那就好啦，符合資格的人想打就打，符合資格的人不想打那不要打，他們放棄我們也尊重。 黃偉哲說，尊重新北市侯市長的選擇，而侯市長也說過要尊重專業，既然尊重專業，依照公共衛生的專業來講打AZ疫苗是沒問題的，若是可以把首長放在第一批施打的話，「我覺得其實我個人是接受的，而且我會願意打」。
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