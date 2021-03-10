文化部祭20億元文創信貸 非營利組織、1人公司也能貸
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-10 17:46:47
文化部去（109）年推出文創產業青年貸款政策以後，文化部今（10）日再宣布，加碼推出沒有年齡限制、不分企業規模大小的「加強文化創意產業升級轉型貸款專案」，由文化部與信保基金合作，提供最高20億專屬文創產業的信用保證，並由文策院提供最長5年利息補貼，協助文創業者解決資金融通問題。
文化部指出，去年推出的100億文創青創貸款優惠方案，是針對20至45歲且事業成立未滿5年的文創產業負責人，提供最高1800萬貸款及5年利息補貼。至今共6個月的期間，累積收件630件，申貸金額超過10億元，已獲核保件數逾總收件數8成。文化部長李永得表示，國內文創產業許多屬微創或新創，且多數產品開發屬於智慧財，不像製造業、科技業有廠房、機具設備等可做抵押擔保，再加以大部分藝文團體並無稅籍登記等情形，都讓文創產業面臨取得銀行融資不易的困境。文化部說明，只要符合文化部主管的文化創意產業，包括視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版、流行音樂及文化內容等業者，不限年齡及企業規模皆可提出申請。此外，除立案之演藝團隊，非營利藝文組織或社團，包含基金會、協會、樂團、舞團、劇團等也能申請。在申貸額度部分，實收資本額超過1億且公司規模達200人的大型企業最高可貸2億元、中小企業與藝文類非營利組織最高8,000萬元，已取得政府補助合約、商業委製合約或著作權預售合約的業者，則可再加碼申請執行合約專案所需最高1億元貸款額度的方案。貸款利率則以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率，加上承辦金融機構加碼（以不超過2%為限）機動計息。除貸款利率優於一般貸款外，文化部也特別提供利息補貼方案，大型及中小型企業、藝文類非營利組織申貸時，在3000萬的貸款額度內，都可同步申請年利率最高2%、最長5年的利息補貼。文化部表示，文創升級貸款最大的特色除了不限年齡、企業規模，以及非營利組織都可提出申請外，只要是持有創業家簽證、就業金卡或梅花卡其中一項的外籍人士也可申請。在申請手續的部分也盡量簡化，申請者僅需備妥身分證明文件、立案登記證明影本與財務資料、申請書表、貸款計畫書、個人資料同意書及無不良信用紀錄證明等，即可向文策院提出申請。而申請100萬以下貸款者，也將可透過「申貸快速通道」，儘速獲得核貸。